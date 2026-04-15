„Jestem absolutnie oczarowana tym zapachem”, „Lekki i świetlisty, prawdziwe arcydzieło” – piszą Polki na temat tych perfum. Ta wariacja na temat kultowej kompozycji od Chanel urzeka wyjątkowym połączeniem nut, w którym pierwsze skrzypce grają róża i grejpfrut. To jeden z najciekawszych, energetyzujących zapachów na wiosnę.

Świeże, ale niebanalne – takie powinny być idealne perfumy na ciepłe dni. Kiedy temperatury za oknem rosną, z chęcią sięgamy po kompozycje bazujące na kwiatowych i owocowych akordach. Na ich tle wyróżnia się kompozycja, która łączy w sobie aromat róż i orzeźwiające, cytrusowe nuty. To idealny wybór dla osób, którym marzy się wyrazisty i elegancki zapach na wiosnę.

Jak pachną perfumy Chanel Chance Eau Tendre?

Chanel Eau Tendre to kolejna interpretacja legendarnych perfum Chanel Chance, które w 2003 roku stworzył słynny perfumiarz Jacques Polge. Pierwowzór celował w gusta silnych, niezależnych kobiet, które nie boją się żyć pełnią życia i marzą o perfumach oddających ich filozofię. W oryginale nuty jaśminu łączą się z pikantnym, różowym pieprzem i słodką wanilią. To delikatny, szyprowy zapach z pazurem. Podobnie można opisać wariację na jego temat, czyli Chanel Eau Tendre. Jest to jednak kompozycja, która od pierwszego wdechu czaruje zmysłowością i trafionym w dziesiątkę połączeniem kwiatowych i owocowych akordów. W sercu znajdziemy różę i jaśmin, których delikatność przełamuje soczysty grejpfrut. Elegancji dodaje z kolei baza z białego piżma.

Chanel Eau Tendre to perfumy świeże, lekkie, pasujące do estetyki clean-girl, a zarazem niedające o sobie zapomnieć. Świetnie sprawdzają się zarówno w codzienności, jak i przy specjalnych okazjach. To zapach idealny na randkę czy kawę z przyjaciółką, o czym najlepiej świadczą opinie Polek. Internautki podkreślają, że te perfumy działają jak magnes na komplementy i nie da się przejść obok nich obojętnie.