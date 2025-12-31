Rok 2025 przyniósł nie tylko wiele interesujących premier w świecie perfum. W minionych miesiącach wyjątkowo chętnie sięgałyśmy również po dobrze nam znane kompozycje. Jedną z najpopularniejszych okazał się kultowy zapach Calvin Klein Eternity, który urzeka romantycznym, kwiatowym aromatem.

Koniec 2025 roku to idealny moment na podsumowanie trendów. Swój ranking bestsellerów opublikowała drogeria internetowa Notino. Na liście najchętniej wybieranych produktów znalazły się między innymi kosmetyki wspierające barierę ochronną skóry czy preparaty dogłębnie odżywiające strukturę włosów. Nie zabrakło też perfum, na które w ostatnim czasie stawiałyśmy najchętniej. Okazuje się, że Polki wciąż uwielbiają klasyczne, kwiatowe kompozycje, czego dowodzi popularność legendarnego zapachu Calvin Klein Eternity for Women.

Polki pokochały ten zapach w 2025 roku

Ponadczasowość jest wpisana w historię tego zapachu. Perfumy Calvin Klein Eternity zostały stworzone w 1988 roku i miały być interpretacją miłosnej historii. Twórcy kompozycji zainspirowali się obrączkami z diamentem, które podobnie, jak skomponowany przez nich zapach, są synonimem wieczności. Mimo zmieniających się trendów kultowa receptura niezmiennie urzeka elegancją i szykiem. To wyjątkowo zmysłowe połączenie akordów kwiatowych, cytrusowych i drzewnych.

Nuty głowy to między innymi frezja, mandarynka i szałwia. W sercu znajdziemy odurzający bukiet kwiatów: od jaśminu i konwalii, przez nagietek lekarski, różę i fiołka aż po goździk ogrodowy. Całość zwieńczają ciepłe akordy bursztynu, drzewa sandałowego, piżma i paczuli.

Calvin Klein Eternity for Women – opinie o perfumach

Calvin Klein Eternity for Women to perfumy, które uzależniają kwiatowym, ale nieoczywistym aromatem. Pokochały je zarówno miłośniczki klasycznych kompozycji, jak i osoby poszukujące bardziej wyrafinowanych zapachów. Wystarczy spojrzeć na opinie o perfumach.

Od pierwszej chwili wiedziałam, że zawsze będę do tego zapachu wracać… Elegancki, klasyczny zapach, który pięknie ewoluuje w ciągu dnia. Używam od ponad 20 lat i cały czas uwielbiam ten zapach

Piszą na temat kompozycji internautki. Jeśli poszukujesz klasycznych perfum z twistem, te mogą okazać się wyborem na lata.