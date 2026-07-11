Nuta kokosa w perfumach na lato potrafi przywołać najpiękniejsze wspomnienia z wakacji. W tej kompozycji nie jest jednak ciężka ani deserowa. Zamiast tego daje wrażenie ciepłego wiatru na skórze, morskiej bryzy i relaksu na egzotycznej plaży.

Jak pachną perfumy Mimani Aqua Sorbet?

Kompozycja otwiera się soczystą mandarynką, różowym pieprzem i akordem tropikalnej bryzy. W sercu wybrzmiewają kwiat pomarańczy, wodny jaśmin oraz zielona woda kokosowa. To właśnie ona nadaje zapachowi egzotyczny charakter, ale nie sprawia, że staje się przesadnie słodki. Kokos jest tu świeży, lekko kremowy i przypomina raczej wodę z młodego kokosa niż deserowe, gourmandowe kompozycje.

Bazę tworzą piżmo, drzewo sandałowe i słone akordy skóry. Dzięki nim zapach nabiera głębi i pozostawia na skórze subtelny, wakacyjny ślad przywodzący na myśl dzień spędzony nad morzem.

Świeże perfumy na lato za mniej niż 40 zł

Mimani Aqua Sorbet to propozycja dla osób, które lubią lekkie, czyste kompozycje z egzotycznym akcentem. Soczysta mandarynka dodaje energii, wodne nuty zapewniają świeżość, a kokos i słone akordy budują atmosferę letniego wypoczynku. To jeden z tych zapachów, które dobrze sprawdzają się zarówno na urlopie, jak i na co dzień, a przy tym kosztują mniej niż 40 złotych.