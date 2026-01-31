Te perfumy pachną jak uwielbiany, włoski deser. Nuty świeżo mielonej kawy, słodkiej wanilii i maślanych ciastek tworzą wyjątkową kompozycję z grupy gourmand, w której słodycz przeplata się z intensywnością espresso. To zapach idealny na chłodne, ponure dni.

Perfumy, które pachną niczym ukochane, słodkie desery biją ostatnio rekordy popularności. Nic dziwnego – koją zmysły, otulają i przywodzą na myśl najmilsze momenty. Ten zapach z nutami amaretto jest jak wspomnienie podróży do słonecznej Italii albo popołudnia w domowym zaciszu wypełnionym aromatem najsłynniejszego, włoskiego przysmaku. Miłośniczki kawy go pokochają.

Perfumy jak tiramisu – ta kompozycja pachnie kawą i ciasteczkami

Zimaya Tiramisu Coco to perfumy, które od pierwszego wdechu urzekają idealnym balansem między słodyczą wanilii i biszkoptów a intensywnością dopiero co zaparzonego espresso. W nutach głowy wyczuć można kawę z amaretto, która nadaje kompozycji głębię i delikatnie migdałowy aromat. Całości dopełniają deserowe akordy: słodkiej wanilii, maślanych herbatników i kremowych, mlecznych lodów. Bazę stanowi połączenie brązowego cukru i bursztynu.

Perfumy inspirowane tiramisu na pewno przypadną do gustu osobom, które uwielbiają słodkie kompozycje gourmand i nie wyobrażają sobie dnia bez dobrej kawy. Ten otulający zapach świetnie sprawdzi się zarówno w chłodne, jak i cieplejsze dni.