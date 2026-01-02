Te perfumy pachną jak ciepłe ciasto z jabłkami i cynamonem – słodko i z charakterem. Połączenie korzennych przypraw z nutami orientu jest wyjątkowo intensywne i długo utrzymuje się na skórze. Nic dziwnego, że zapach zdobył tak dużą popularność wśród Polek.

Słodkie, zmysłowe i niezwykle intensywne – takie są arabskie perfumy Lattafa Khamrah, których aromat przypomina wyjętą z pieca szarlotkę. Jabłko i cynamon łączą się tu z korzennymi przyprawami oraz orientalnym tłem, tworząc ciepłą, otulającą kompozycję, która pozostaje wyczuwalna na skórze przez wiele godzin.

Lattafa Khamrah – perfumy porównywane do szarlotki z cynamonem

Kompozycję otwierają akordy cynamonu, gałki muszkatołowej i bergamotki, które odpowiadają za zmysłowy charakter zapachu. Po chwili ujawnia on swoją słodycz zamkniętą w nutach wanilii, daktyli i praliny. Głębi nadają mu pachnące orientem tony mirry, drewna bursztynowego i benzoesu. To połączenie nut przywodzi na myśl ciasto z jabłkami i dużą ilością korzennych przypraw, ale bez duszącej słodyczy.

1 Lattafa Khamrah Kup teraz

Polki chętnie sięgają po ten arabski zapach

Lattafa Khamrah to jeden z ulubionych zapachów arabskich wśród Polek, czego dowodzą opinie internautek. W drogerii Hebe perfumy mają średnią ocenę 4,9/5 na podstawie blisko 400 recenzji. Użytkowniczki zwracają uwagę przede wszystkim na ich trwałość i ciepły, otulający charakter.

Wspaniały zapach, mocny, długo się trzyma. Ciekawy zapach szarlotki z cynamonem Zapach jest tak pociągający, że chce się do niego ciągle wracać, poza tym bardzo trwały. Polecam każdemu, kto lubi ciepłe i otulające nuty zapachowe.

Piszą na temat tych perfum Polki. Zapach zamknięto w ciężkim, biżuteryjnym, kryształowym flakonie. To kompozycja, która przypadnie do gustu osobom ceniącym wyraziste, słodko-orientalne aromaty i szukają zapachu, który zostaje na skórze na długo.