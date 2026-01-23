Słodki kokos, topione masło i kremowe piżmo – tak pachną perfumy, które biją rekordy popularności na Tik Toku. Ten zmysłowy, słodki zapach przypomina uwielbiane, kokosowe praliny, ale w eleganckim, sensualnym wydaniu.

Coco Blanco Gulf Orchid to kompozycja, która od początku urzeka słodyczą. Zapach bazujący na starannie dobranych, jadalnych nutach nieprzypadkowo został uznany za najpiękniejsze, kokosowe perfumy. W czym tkwi jego sekret?

Kokosowe perfumy? Poznaj Coco Blanco Gulf Orchid

Coco Blanco to arabskie perfumy kultowej marki Gulf Orchid. Sercem kompozycji jest kokos, który w połączeniu z innymi, jadalnymi nutami tworzy kuszącą, aromatyczną, otulającą całość. Słodycz zapachu to zasługa akordów karmelu, miodu, kremowego masła i wanilii. Bazę stanowią ciepłe nuty bursztynu i piżma, a świeżości dodają fasola tonka i zmysłowy jaśmin. To połączenie akordów jest idealne zarówno na chłodne miesiące, kiedy szukamy rozgrzewających zmysły, deserowych kompozycji, jak i na ciepłe, wakacyjne dni.

Kokosowe perfumy od Gulf Orchid mogą okazać się znakomitym wyborem dla osób, które gustują w słodkich, lecz eleganckich zapachach. Kompozycja przypomina uwielbiane praliny czy domowe, kokosowe wypieki, ale ma wyważony, harmonijny finisz i nie przytłacza. Nic dziwnego, że zyskuje coraz większą popularność wśród Polek. Zapach zamknięto w szykownym, białym flakonie ze złotymi zdobieniami. Za 100 ml w regularnej cenie zapłacimy 189 zł, ale promocje w drogeriach pozwalają kupić go taniej.