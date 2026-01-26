Koją zmysły i rozgrzewają niczym filiżanka ulubionej kawy z korzennymi przyprawami. Te perfumy inspirowane chai latte szybko stały się viralem. Ich ciepłe, słodkie i pikantne nuty tworzą kompozycję idealną na chłodne dni.

Przypominają dom wypełniony zapachem piernika albo popołudnie z kubkiem ulubionej, słodkiej kawy z cynamonem. Te perfumy gourmand łączą w sobie otulającą słodycz i rozgrzewające aromaty korzennych przypraw. Pachną niczym chai latte.

Perfumy o zapachu chai latte? Poznaj Chai Epice

Chai Epice Le Monde Gourmand to zmysłowa kompozycja, która pozostawia wrażenie ciepła na skórze i przywodzi na myśl błogie momenty relaksu przy kubku rozgrzewającej kawy. Zapach otwierają rześkie nuty fiołka i figi, które po chwili nabierają głębi dzięki słodkim, deserowym akordom: pieczonego jabłka i laski cynamonu. Słodyczy kompozycji dodają urzekające aromaty ciepłej ambry, kardamonu i piernika. Całość przełamują delikatnie pikantne nuty imbiru oraz karmelizowane piżmo i krem waniliowy, dzięki którym od pierwszych chwil zapach przypomina słodkie chai latte.

Ta kompozycja skradnie serca osób, które kochają słodycze i gustują w deserowych perfumach gourmand. To wyjątkowe połączenie nut tworzy niebanalną, ciepłą całość, która doskonale otula w chłodne dni.

Opinie o perfumach Chai Epice. Co sądzą Polki?

Perfumy Chai Epice Le Monde Gourmand szybko zyskały ogromną popularność na Tik Toku. Użytkowniczki nieprzypadkowo nazywają je idealnym wyborem na zimę. Polki podkreślają, że zapach jest słodki, a jednocześnie bardzo elegancki.

Przepiękny zapach otulający, elegancki, od dnia zakupu jest ze mną co dzień. Te perfumy są po prostu pyszne, ciepłe, kremowe, korzenne, przytulne, totalnie mój klimat. Perfumy są cudowne, pięknie pachną korzennym ciastkiem z dużą ilością cukru.

Piszą na ich temat internautki.