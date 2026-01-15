Wystarczy kropla, by myślami przenieść się do ulubionej, rzemieślniczej piekarni. Te perfumy inspirowane ciepłym, drożdżowym ciastem to jeden z najbardziej interesujących zapachów gourmand.

Zimą stawiamy na perfumy, które przywodzą na myśl słodkie desery. Pachną szarlotką z cynamonem, gorącą czekoladą czy palonym karmelem. Dla osób, które gustują w zmysłowych kompozycjach gourmand, powstał też zapach, który przypomina spokojny poranek w piekarni.

Perfumy pachnące jak francuska drożdżowa bułeczka. Poznaj Lattafa Brioche Vanilla

Lattafa Brioche Vanilla to słodka, gourmandowa kompozycja, która idealnie łączy deserowe nuty z subtelnymi, kwiatowymi akordami. Zapach otwierają świeża bergamotka, frezja oraz maślane ciasto francuskie. Z czasem kompozycja rozwija się na skórze dzięki nutom wanilii i kremowej pralinki. Całości dopełniają akordy żywiczne, m. in. jodła balsamiczna, która dobrze równoważy kompozycję i nadaje jej niepowtarzalnej głębi.

Perfumy inspirowane słynnym, francuskim wypiekiem kojarzą się z zapachem piekarni o poranku. Są ciepłe, otulające, a przy tym eleganckie i naprawdę intrygujące.