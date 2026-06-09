Są świeże, energetyczne i odrobinę romantyczne. Te perfumy kultowej nowojorskiej marki DKNY to ideał na upalne dni w tętniącym życiem mieście. Pasują do lnianego garnituru, zwiewnej sukienki i ulubionego T-shirtu.

DKNY to jeden z najpopularniejszych, amerykańskich domów mody założony przez Donnę Karan w 1984 roku. W jego portfolio znajdziemy nie tylko designerskie ubrania i dodatki, ale też perfumy, które zyskały olbrzymią popularność na całym świecie. Wystarczy wspomnieć o ikonicznym, zielonym jabłuszku czy złotym, miodowym zapachu zamkniętym w ozdobnym flakonie z pszczołą. Na tym nie koniec. Uwagę przykuwa też kwiatowa kompozycja DKNY Be Delicious Fresh Blossom. To zapach, który świetnie sprawdzi się w upalne dni w mieście.

Perfumy DKNY Be Delicious Fresh Blossom – jak pachną?

Inspiracją dla twórców perfum DKNY Be Delicious Fresh Blossom był nowojorski Central Park na przełomie sezonów. We flakonie zamknięto zapach budzącej się do życia przyrody. Kompozycję otwierają świeże, energetyczne nuty grejpfruta, liści porzeczki i skąpanej w promieniach słońca moreli. Po chwili na skórze rozkwita kwiatowe serce, w którym wyczuć można akordy jaśminu, konwalii i róży. Całości dopełniają akcenty drzewne oraz czerwone jabłko.

Zapach DKNY Be Delicious Fresh Blossom to świeża, radosna, lekka kompozycja, która w sekundę wprawia nas w dobry nastrój. Potwierdzają to opinie internautek.

1 Perfumy DKNY Be Delicious Fresh Blossom Kup teraz

Kupuję te perfumy od lat, często do nich wracam są piękne, świeże i trwałe. Zdecydowanie mój faworyt, zapach jest piękny i na mojej skórze utrzymuje się długo Kupiłam go w ciemno i nie żałuję. Zapach jest przecudny, idealny na wiosnę lub lato.

Piszą na temat zapachu Polki. Za 100 ml zapłacimy ok. 170 zł, ale warto kupić go w promocji.