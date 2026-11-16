Dekoracje świąteczne nie muszą być przesadnie ozdobne czy błyszczące, aby przyciągać spojrzenia, a papierowe ozdoby od kilku sezonów coraz mocniej zaznaczają swoje miejsce w bożonarodzeniowych aranżacjach. Spójrzcie na te papierowe choinki z KiK, które skradły serca internautów. Dodatki są dostępne w kilku kolorach: złamanej bieli, beżu, bordo i butelkowej zieleni, a nam samym co najmniej raz dziennie pojawiają się na filmikach na Instagramie.

Papierowe choinki z KiK

Do wyboru są aż trzy rozmiary papierowych choinek. Najmniejsze, o wysokości 8 cm, sprzedawane są w zestawach po 3 sztuki za 15 zł i sprawdzą się przede wszystkim jako oryginalne zawieszki na świątecznym drzewku. Średni model o wysokości 50 cm kosztuje 20 zł, a największy, mierzący 120 cm – 110 zł. W swojej konstrukcji są podobne do plastra miodu, a najmniejszy i średni model ma dodatkowo zawieszkę.

Naturalny akcent czy elegancki detal?

Papierowe choinki z KiK to propozycja dla osób, które lubią dekoracje z pomysłem i szukają czegoś nieco innego niż tradycyjne świąteczne ozdoby. Ich charakterystyczna budowa przyciąga wzrok, nadaje ciekawej głębi i sprawia, że ozdoby pięknie prezentują się z każdej strony (szczególnie, jeśli je podświetlimy lampkami LED).

Doskonale odnajdą się we wnętrzach inspirowanych naturą, w towarzystwie drewnianych dodatków, lnianych tekstyliów czy gałązek świerku. Nie oznacza to jednak, że są zarezerwowane wyłącznie dla miłośników naturalnych dekoracji – równie dobrze uzupełnią aranżacje oparte na szkle, złotych akcentach i błyszczących dodatkach. Są uniwersalnym, a zarazem eleganckim elementem świątecznego wystroju.

Świąteczna paleta barw – wybierz swoją kombinację

W KiK są dostępne papierowe choinki w kilku ponadczasowych kolorach: złamanej bieli, beżu, głębokim bordo i butelkowej zieleni. Można zdecydować się na jeden odcień i stworzyć spójną kompozycję albo połączyć kilka kolorów, uzyskując ciekawy, wielowymiarowy efekt. Choinki świetnie wyglądają zarówno pojedynczo, jak i ustawione obok siebie – na podłodze, komodzie, parapecie czy świątecznym stole. Najmniejsze będą natomiast ciekawym uzupełnieniem tradycyjnych bombek i innych zawieszek.

Efektowne i poręczne

Wyjątkowy wygląd to niejedyna zaleta papierowych choinek z KiK. W przypadku dwóch większych modeli składana konstrukcja sprawia, że po zakończeniu świątecznego sezonu można je złożyć i bez trudu schować. Nie trzeba przeznaczać na nie dużo miejsca ani martwić się o przechowywanie kolejnej nieporęcznej dekoracji. Rozłożenie ozdób jest równie proste – wystarczy połączyć ich elementy za pomocą zapięcia na rzepy, by nadać im przestrzenną formę.