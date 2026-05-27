Ten zapach łączy spokój japońskiej natury z wielkomiejską elegancją. Efekt? Zmysłowy, energetyczny i niezwykle szykowny zapach idealny na upalne dni w mieście, ciepłe wieczory i letnie przyjęcia w plenerze. W składzie ma między innymi rześkie nuty arbuza i delikatne akordy magnolii.

Masaki Masaki to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zapachów japońskiego projektanta mody i twórcy perfum – Masakiego Matsushimy. Jego misją od początku było zamknięcie we flakonach aromatu czystej elegancji. W kompozycjach inspiruje się jednocześnie japońską przyrodą i klimatem metropolii. Da się to wyczuć w perfumach, które łączą szykowny minimalizm z nostalgicznym powrotem do natury.

Masaki Masaki – jak pachną znane perfumy Masakiego Matsushimy?

Masaki Masaki to jedna z najbardziej intrygujących kwiatowo-owocowych kompozycji na ciepłe dni. Otwierają ją energetyzujące nuty liczi, jabłka Fuji i arbuza. W sercu rozkwitają akordy róży, kwiatu wiśni oraz magnolii. Bazę stanowią z kolei akcenty białego drzewa cedrowego, krystalicznego piżma oraz gorących malin.

Ten zapach urzeka od pierwszej sekundy, a po chwili pięknie rozwija się na skórze. To propozycja idealna dla osób, które poszukują perfum świeżych, a jednocześnie szalenie eleganckich, zmysłowych i kobiecych.

Opinie o perfumach Masaki Masaki – co sądzą internautki?

Choć popularnością nie dorównują kompozycjom największych domów mody, perfumy japońskiego twórcy zyskały uznanie wielu Polek. Kobiety pokochały je za bardzo oryginalne połączenie nut i ponadprzeciętną trwałość.

Bardzo ciekawy i oryginalny zapach, trwały Zapach cudowny, pomimo że nuty zapachowe nie do końca moje, zapachem jestem zauroczona.Trwałość u mnie bardzo dobra. Delikatny i oryginalny kwiatowy zapach zdumiewająco dlugo się utrzymujący na skórze czy ubraniu.

Piszą na temat zapachu internautki.