„Zapach jest przepiękny, niezwykle kobiecy, zmysłowy i zbalansowany.”, „Nie spodziewałam się, że słodki zapach może być tak świeży i figlarny” – piszą na temat perfum Lancôme Idôle Peach ‚N Roses Polki. Ta kompozycja z brzoskwinią i różą to propozycja idealna na letnie dni.

Słodkie perfumy na lato? Ten zapach od francuskiej marki Lancôme może okazać się strzałem w dziesiątkę. Peach ‘N Roses to kolejna odsłona kultowej kompozycji Idole, która odzwierciedla kobiecą elegancję i piękno tkwiące w prostocie. W charakterystycznym, prostokątnym flakonie zamknięto aromat, który przywodzi na myśl ciepło letnich dni w najbardziej zmysłowej odsłonie.

Lancôme Idôle Peach N Roses – jak pachną słynne perfumy francuskiej marki?

Perfumy Lancôme Idôle Peach ‚N Roses to kompozycja, która ma wyrażać wakacyjną beztroskę, radość z tu i teraz oraz ciepło zachodzącego słońca. Pierwsze sekundy należą do słodko-kwaśnej nuty czerwonych owoców. Po chwili wyczuć można głęboki, soczysty akord dojrzałej brzoskwini, za który odpowiada ekskluzywny ekstrakt z owoców marki Lancôme. Całości dopełnia akcent róży damasceńskiej, który sprawia, że perfumy są jednocześnie słodkie i świeże, zmysłowe i eleganckie. To zapach idealny dla osób gustujących w owocowo-kwiatowych kompozycjach z delikatnie wyczuwalną nutą słodyczy.

1 Lancôme Idôle Peach 'N Roses Kup teraz

Opinie o perfumach Lancôme Idôle Peach N Roses – jak oceniają je Polki?

Zapach francuskiej marki okazał się sporym zaskoczeniem dla wielu osób. To słodkie perfumy, które urzekają świeżością i elegancją. To świetna, letnia alternatywa dla klasycznych gourmandów, w sam raz na długie, wakacyjne dni.

Zapach jest zaskakująco świeży, a jednocześnie słodki Jestem absolutnie urzeczona tym zapachem. Nigdy mi się ten zapach nie nudzi.

To tylko niektóre z wielu recenzji w serwisie internetowym Notino. Jeśli poszukujesz zbalansowanych, słodkich perfum na lato, ta kompozycja jest warta uwagi.