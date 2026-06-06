Dobrze dobrane perfumy potrafią być najlepszym dopełnieniem stylu. W tym sezonie wybieramy te pasujące do lnianych koszul i lekkich sukienek. Najpiękniejsze pachną cytrusowym gajem i świeżym, letnim powietrzem. Wybrałyśmy cztery orzeźwiające i niezwykle eleganckie kompozycje na lato.

W upalne dni wybieramy perfumy, które pachną czysto, świeżo i dobrze współgrają z rozgrzaną słońcem skórą. Na szczycie listy najbardziej pożądanych od lat znajdują się te z nutami bergamotki, cytryny czy pomarańczy. Potrafią być nie tylko energetyczne i orzeźwiające, ale też wyjątkowo kobiece i eleganckie. Jeśli właśnie takiego zapachu poszukujesz w tym sezonie, te 4 kompozycje mogą przypaść Ci do gustu. To propozycje idealne na gorące dni w mieście, spacery o zachodzie słońca czy wakacyjne podróże.

1 Dolce&Gabbana Light Blue Eau de Toilette Kup teraz Sam flakon tych perfum pasuje jak ulał do białej koszuli. W środku znajduje się zapach, który przywodzi na myśl wakacje na Capri. Otwierają go rześkie nuty sycylijskiej cytryny, które po chwili dopełniają akordy zielonego jabłka oraz drzewa cedrowego. To kompozycja, która celebruje radosne, letnie dni, idealna zarówno na upały w mieście, jak i wyczekiwaną podróż nad Morze Śródziemne.

2 GUERLAIN Aqua Allegoria Mandarine Basilic Kup teraz Połączenie słodkiej mandarynki z aromatyczną bazylią to duet idealny na lato. Dopełnieniem tego zapachu są nuty kwiatu pomarańczy, cytryny i zielonej herbaty. Jeśli szukasz świeżych, a nieoczywistych perfum na lato, te mogą okazać się strzałem w dziesiątkę.

3 Clinique Happy Kup teraz Te perfumy działają jak zastrzyk energii w słoneczne dni. Takie działanie to zasługa starannie skomponowanych nut, wśród których znajdziemy między innymi mandarynkę, bergamotkę, pomarańczę i czerwony grejpfrut. W sercu rozkwitają akordy frezji, orchidei, konwalii i róży, a całość zwieńcza baza z piżma, bursztynu i lilii.