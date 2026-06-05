Są perfumy, które od razu wprawiają nas w dobry nastrój. Dokładnie tak działa energetyczny, letni zapach Gulf Orchid Sweet Cherry Kiss. To połączenie orzeźwiających, owocowych akordów z drzewną bazą i kwiatowym sercem idealnie współgra zarówno z ulubionym T-shirtem, jak i kobiecą, satynową sukienką.

Do niedawna arabskie perfumy kojarzyły nam się z ciężkimi, intensywnymi nutami i aromatem przypraw. Dziś wiemy, że zapachy z tego rejonu świata mogą być też lekkie, słodkie i orzeźwiające. Najlepszym dowodem jest kompozycja Gulf Orchid Sweet Cherry Kiss, która pachnie jak ogród w pełni rozkwitu.

Gulf Orchid Sweet Cherry Kiss – perfumy idealne na lato

Gulf Orchid Sweet Cherry Kiss to zapach, który bazuje na najpiękniejszych, kwiatowych i owocowych nutach. Otwierają go energetyzujące akordy wiśni, maliny i bergamotki. W sercu kompozycji rozkwitają delikatne akcenty róży, heliotropu i jaśminu. Całość zwieńcza baza z fasoli tonki, wanilii i drzewa sandałowego. Ta zmysłowa kompozycja to esencja letnich dni zamknięta we flakonie.

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Zapach świetnie sprawdzi się zarówno na co dzień – do zwiewnych, letnich sukienek, jak i przy specjalnych okazjach. Przypadnie do gustu osobom, które lubią energetyczne, owocowe perfumy.