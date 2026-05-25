Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z tych gwiazd, która chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym na Instagramie. Ostatnio po raz kolejny uchyliła rąbka prywatności i pokazała fanom, jak wyglądały 16- naste urodziny jej syna- Tadeusza. Nie zabrakło luksusowych atrakcji, wzruszających momentów i rodzinnej atmosfery. „Kochamy Cię Tadziu i zawsze będziemy Cię wspierać”.

Małgorzata Rozenek Majdan to polska prezenterka telewizyjna, pisarka, influencerka, a z wykształcenia prawniczka- uko­ń­czy­­ła Wy­­dział Pra­­wa i Ad­mi­­ni­­stra­­cji Uni­­we­r­sy­­te­­tu Wa­r­sza­w­skie­­go. Ogromną sławę zyskała dzięki programowi „Pe­r­fe­k­cy­j­na pa­­ni do­­mu”, gdzie wcieliła się w rolę prowadzącej. For­mat ten oka­zał się strza­łem w dzie­siąt­kę, a dla sta­wia­ją­cej pierw­sze kro­ki w sho­w-bi­zne­sie Mał­go­rza­ty był on tra­m­po­­li­­ną do ogro­m­nej ka­­rie­­ry. Od te­­go mo­­me­n­tu jej po­­pu­­la­r­ność ro­­sła bły­­ska­­wi­cz­nie- z dnia na dzień zdo­­by­­wa­­ła co­­raz wię­­cej fa­­nów, a jej po­­zy­­cja w świe­­cie sho­­w-bi­­zne­­su sy­s­te­­ma­­ty­cz­nie się uma­c­nia­­ła. W ko­­le­j­nych la­­tach wi­­dzo­­wie mo­­gli oglą­­dać ją w ta­­kich pro­­gra­­mach, jak „Bi­­twa o do­­m”, „Azja Expre­s­s”, „Pro­­jekt La­­dy” czy „Iron Ma­j­da­­n”.

Małgorzata Rozenek- Majdan to jedna z tych gwiazd, która chętnie dzieli się swoim życiem na Instagramie. Na jej profilu znajdziemy między innymi zdjęcia z licznych podróży, czy kadry przedstawiające kulisy jej pracy w show- biznesie. To jednak nie wszystko, bowiem prezenterka od czasu do czasu dzieli się ze swoimi obserwatorami również rodzinnymi ujęciami. Ostatnio na profilu Rozenek pojawiło się nagranie z urodzin jej synka, Tadeusza. Z filmiku wynika, że świętowanie rozpoczęło się terenie jednego z najbardziej luksusowych klubów golfowych- Golf Parks Poland Wilanów, gdzie Tadeusz otrzymał specjalny upominek i urodzinowy tort. Na tym jednak nie koniec atrakcji, bo nieco później impreza przeniosła się do domu Majdanów, gdzie cała rodzina mogła świętować w znacznie bardziej kameralnej atmosferze. Tadeusz zdmuchnął świeczki na kolejnym imponującym torcie, ozdobionym golfową sylwetką, co wyraźnie podkreśliło motyw przewodni jego urodzin. Nie zabrakło również czułych gestów i serdecznych uścisków od mamy, która nie kryła wzruszenia podczas rodzinnego świętowania.

Golfowe urodziny Tadeusza ⛳️🏌️ I pierwszy jego turniej 🏆 mały falstart w wykonaniu Henia przy dmuchaniu świeczek😂 a za drugim razem poszło już sprawnie #makeawish

Kochamy Cię Tadziu i zawsze będziemy Cię wspierać

@galeriaslodkosci bez Waszych tortów nie wyobrażamy sobie urodzin. Dziękujemy, że jesteście tak ważną częścią naszej rodzinnej tradycji ❤️

@sobienie_krolewskie dziękujemy za tak ciepłe przyjęcia nowego golfisty i za niezwykłą niespodziankę, którą mu przygotowaliście.

W obchodzeniu urodzin w tym terminie i z tym natężeniem zaczynamy przechodzić na zawodowstwo #soon #next

– podpisała urodzinowy filmik Małgorzata Rozenek- Majdan.

