Tak wyglądały urodziny syna Małgorzaty Rozenek. Tadeusz skończył 16 lat
Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z tych gwiazd, która chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym na Instagramie. Ostatnio po raz kolejny uchyliła rąbka prywatności i pokazała fanom, jak wyglądały 16- naste urodziny jej syna- Tadeusza. Nie zabrakło luksusowych atrakcji, wzruszających momentów i rodzinnej atmosfery. „Kochamy Cię Tadziu i zawsze będziemy Cię wspierać”.
Małgorzata Rozenek Majdan to polska prezenterka telewizyjna, pisarka, influencerka, a z wykształcenia prawniczka- ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ogromną sławę zyskała dzięki programowi „Perfekcyjna pani domu”, gdzie wcieliła się w rolę prowadzącej. Format ten okazał się strzałem w dziesiątkę, a dla stawiającej pierwsze kroki w show-biznesie Małgorzaty był on trampoliną do ogromnej kariery. Od tego momentu jej popularność rosła błyskawicznie- z dnia na dzień zdobywała coraz więcej fanów, a jej pozycja w świecie show-biznesu systematycznie się umacniała. W kolejnych latach widzowie mogli oglądać ją w takich programach, jak „Bitwa o dom”, „Azja Express”, „Projekt Lady” czy „Iron Majdan”.
Małgorzata Rozenek pokazała, jak wyglądały urodziny jej syna. Tadeusz skończył 16 lat!
Małgorzata Rozenek- Majdan to jedna z tych gwiazd, która chętnie dzieli się swoim życiem na Instagramie. Na jej profilu znajdziemy między innymi zdjęcia z licznych podróży, czy kadry przedstawiające kulisy jej pracy w show- biznesie. To jednak nie wszystko, bowiem prezenterka od czasu do czasu dzieli się ze swoimi obserwatorami również rodzinnymi ujęciami. Ostatnio na profilu Rozenek pojawiło się nagranie z urodzin jej synka, Tadeusza. Z filmiku wynika, że świętowanie rozpoczęło się terenie jednego z najbardziej luksusowych klubów golfowych- Golf Parks Poland Wilanów, gdzie Tadeusz otrzymał specjalny upominek i urodzinowy tort. Na tym jednak nie koniec atrakcji, bo nieco później impreza przeniosła się do domu Majdanów, gdzie cała rodzina mogła świętować w znacznie bardziej kameralnej atmosferze. Tadeusz zdmuchnął świeczki na kolejnym imponującym torcie, ozdobionym golfową sylwetką, co wyraźnie podkreśliło motyw przewodni jego urodzin. Nie zabrakło również czułych gestów i serdecznych uścisków od mamy, która nie kryła wzruszenia podczas rodzinnego świętowania.
Golfowe urodziny Tadeusza ⛳️🏌️ I pierwszy jego turniej 🏆 mały falstart w wykonaniu Henia przy dmuchaniu świeczek😂 a za drugim razem poszło już sprawnie #makeawish
Kochamy Cię Tadziu i zawsze będziemy Cię wspierać
@galeriaslodkosci bez Waszych tortów nie wyobrażamy sobie urodzin. Dziękujemy, że jesteście tak ważną częścią naszej rodzinnej tradycji ❤️
@sobienie_krolewskie dziękujemy za tak ciepłe przyjęcia nowego golfisty i za niezwykłą niespodziankę, którą mu przygotowaliście.
W obchodzeniu urodzin w tym terminie i z tym natężeniem zaczynamy przechodzić na zawodowstwo #soon #next
– podpisała urodzinowy filmik Małgorzata Rozenek- Majdan.
Mama na medal?