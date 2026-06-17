Sara Boruc to jedna z tych gwiazd, która chętnie pokazuje swoje życie na Instagramie. Ostatnio podzieliła się z fanami kadrami z wyjątkowego wydarzenia, jakim były urodziny jej młodszej córki, Amelii. Uwagę internautów przykuł przede wszystkim oryginalny tort, ale atrakcji było znacznie więcej…

Sara Boruc to projektantka mody, stylistka, a także influencerka pochodząca z Poznania. Prywatnie jest żoną byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej Artura Boruca. Para poznała się w 2008 r. w jednym z warszawskich klubów i od tamtej pory nic niebyło już takie, jak wcześniej. Ich relacja rozpoczęła się od przypadkowego spotkania, które z czasem przerodziło się w poważny związek. W 2014 r. zakochani powiedzieli sobie sakramentalne „tak” podczas kameralnej ceremonii w Grecji.

Sara i Artur doczekali się także dwójki dzieci- w 2010 r. na świat przyszła ich córka Amelia, natomiast dziewięć lat później urodził się syn o imieniu Noah.

Tak wyglądały 16. urodziny córki Sary i Artura Boruców. Nietuzinkowy tort i jacht w tle

Choć Sara Boruc rzadko publikuje w sieci zdjęcia swoich dzieci, tym razem zrobiła wyjątek. Na Instagramie pojawiły się fotografie i krótkie nagrania dokumentujące 16. urodziny jej młodszej córki Amelii. Nastolatka pozowała do zdjęć z balonami nie kryjąc przy tym radości.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów przyjęcia był urodzinowy tort. Zamiast klasycznych ozdób postawiono na nietuzinkową dekorację w postaci figurki przypominającej niebieskiego bobasa. Oryginalny projekt szybko zwrócił uwagę obserwatorów śledzących relację Sary Boruc.

Na tym jednak nie koniec niespodzianek. Z opublikowanych materiałów wynika, że Amelia spędziła większość dnia w towarzystwie swoich koleżanek. Po skosztowaniu tortu nastolatki podjechały do portu, gdzie pozowały na tle luksusowych jachtów. Wszystko wskazuje na to, że kulminacją urodzinowych atrakcji był rejs, który pozwolił im wspólnie celebrować ten wyjątkowy dzień.

źródło: instagram.com/mannei_is_her_name

źródło: instagram.com/mannei_is_her_name

źródło: instagram.com/mannei_is_her_name

źródło: instagram.com/mannei_is_her_name