Maja Bohosiewicz ponownie wywołała niemałe poruszenie w sieci. Tym razem aktorka i influencerka postanowiła zdradzić swoim obserwatorom, jak wygląda jej codzienny jadłospis. Choć gwiazda podkreśla, że czuje się świetnie i dba o zdrowy styl życia, wielu internautów nie kryje zaskoczenia tym, co ląduje na jej talerzu.

Ma­ja Bo­ho­sie­wicz to po­pu­lar­na ak­tor­ka, a te­raz rów­nież in­flu­en­cer­ka i bu­si­nes­swo­man. Na swo­­­­­im ko­­­­n­cie ma wie­le ról w fi­­­­l­mach i se­­­­­ria­­­­­lach te­­­­­le­­­­­wi­­­­­zy­­­­j­nych. Szer­szej pu­blicz­no­ści da­ła się po­znać za spra­wą udzia­łu w ta­kich pro­duk­cjach jak: „M jak mi­­­­­ło­­­­­ść”, „Wo­­­­j­na że­­­­ń­sko­­­­­-mę­­­­­ska”, „Spa­­­­d­ko­­­­­bie­­­­r­cy”, „Lo­­­­n­dy­­­­ń­czy­­­­­cy”, czy „Po­­­­­każ, ko­­­­t­ku, co masz w śro­­­­d­ku”. W 2013 r. po­­­­­ja­­­­­wi­­­­­ła się na okła­­­­d­ce po­­­­l­skiej edy­­­­­cji ma­­­­­ga­­­­­zy­­­­­nu „Play­­­­­boy”, a za­­­­­le­­­­­d­wie rok wzię­­ła udział „Two­­­­­ja twarz brzmi zna­­­­­jo­­­­­mo”. Jest rów­nież za­ło­ży­ciel­ką i wła­ści­ciel­ką mar­ki odzie­żo­wej Le Col­let.

Maja Bohosiewicz pokazała, co je. Fani są w szoku

Maja Bohosiewicz to jedna z tych gwiazd, które wyjątkowo dużą uwagę przykładają do zdrowego stylu życia i tego, co trafia na ich talerz. Aktorka już jakiś czas temu otwarcie mówiła o problemach zdrowotnych, które sprawiły, że zaczęła jeszcze bardziej świadomie podchodzić do swojej diety oraz codziennych nawyków. Teraz postanowiła zdradzić obserwatorom na Instagramie, jak wygląda jej typowy dzień pod względem odżywiania. Jak przyznała, jej dzień zwykle zaczyna się od cappuccino oraz dużej ilości wody z cytryną.

Co jem w ciągu dnia, żeby wyglądać tak? Na śniadanie wypijam cappuccino i półtora litra wody z cytryną. Pierwszy posiłek po treningu to mój szejk białkowy z bananem, masłem orzechowym i owocami leśnymi na zwykłym krowim mleku. Na obiad zjadam jakiegoś rodzaju mięso, obecnie są to steki i na przykład edamame, a wieczorem wcinam jakąś delikatną sałatkę.

– zdradziła gwiazda.

Bohosiewicz podkreśla, że wszystkie jej dania są szybkie i proste w przygotowaniu, ponieważ nie chce spędzać wielu godzin w kuchni. Jak twierdzi, zwykle spożywa około 2300 kalorii dziennie, choć często zdarza się, że je mniej. Tłumaczy też, że brak śniadań wynika wyłącznie z tego, że rano po prostu nie odczuwa głodu.

Wszystkie posiłki, które przygotowuję są super proste i muszę je umieć wykonać w mniej niż 20 minut. Śniadania pomijam bez szczególnego powodu, rano nie jestem zazwyczaj głodna i moja poranna kawa daje mi trochę kalorii i zastrzyk energii na trening. Shake proteinowy to moja największa przyjemność i absolutnie PTK programu, którego nie pomijam. Steka jem rzadko – raczej jest to kurczak, indyk albo ryba i często z ziemniakami, ryżem albo kaszą. Wieczorem zazwyczaj to jest sałatka, jajecznica, burrata albo twaróg i już zależnie, ile węglowodanów przyjęłam, wjeżdża chlebek albo nie.

– wyjaśniła aktorka.

Nie wszyscy internauci byli jednak przekonani do takiego modelu żywienia. W komentarzach szybko pojawiły się głosy zaniepokojonych fanów, którzy przyznawali, że przy tak intensywnych treningach sami nie daliby rady funkcjonować na podobnym jadłospisie. Część osób pisała wprost, że „umarła ich nadzieja na takie ciało”, skoro wymaga ono aż takiej dyscypliny.

Jak można tyle jeść i nie czuć głodu? Zazdrooooooo. Wskazówki mile widziane; Moja nadzieja na tak boskie ciało umarła. Padłabym z głodu

Sama Maja zaznacza jednak, że jej dieta jest ściśle dopasowana do stylu życia oraz aktywności fizycznej. Aktorka podkreśla, że dzięki połączeniu treningów siłowych i cardio może pozwolić sobie na określoną liczbę kalorii.