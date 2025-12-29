Joanna Racewicz to jedna z tych gwiazd, która regularnie zamieszcza swoje zdjęcia w mediach społecznościowych. Ostatnio podzieliła się ze swoimi fanami fotografią na której nie jest sama, lecz w towarzystwie syna Igora. „Pozwolił”.

Joanna Racewicz to polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna pochodząca z Hrubieszowa. Na początku swojej drogi zawodowej pisała artykuły do „Kroniki Tygodnia” i przygotowywała reportaże dla zamojskiego oddziału RMF FM. Następnie przeprowadziła się do Warszawy, gdzie odbyła staż w redakcji Teleexpressu. Przez wiele lat związana była z Telewizją Polską, a także ze stacją TVN. Jesienią 2018 R. została z kolei prezenterką stacji Polsat News, dla której prowadziła programy „Nowy dzień” oraz „Najwyższe piętro”. Oprócz tego Racewicz ma na swoim koncie także kilka publikacji- wydała między innymi takie książki jak: „Poczekalnia. 13 rozmów o pandemii”, czy „To nie kraj, to ludzie”. Jeśli chodzi o życie prywatne to we wrześniu 2004 r. prezenterka poślubiła porucznika Pawła Janeczka, który kilka lat później zginął w katastrofie lotniczej w Smoleńsku.

Joanna Racewicz pokazała syna. „Pozwolił”

Joanna Racewicz to jedna z tych gwiazd, która stara się dbać o swoje profile w mediach społecznościowych. Popularna prezenterka lubi dzielić się ze swoimi obserwatorami na Instagramie tym, co aktualnie dzieje się w jej życiu- często publikuje zdjęcia eleganckich stylizacji, czy kadry z dalekich i bliskich podróży. Ostatnio zrobiła jednak wyjątek i podzieliła się z fanami zdjęciem ze swoim 17- letnim synem Igorem. Uprzedzając pytania zaznaczyła, że zrobiła to za jego zgodą.

Pozwolił

– napisała dziennikarka.

Podobny do mamy?