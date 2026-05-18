Agnieszka Kaczorowska podzieliła się kolejnym etapem urządzania wnętrz w swoim nowym domu. Pokazała, jak wygląda jej wymarzona kuchnia. Jasna, elegancka przestrzeń zachwyca doskonałą organizacją.

Agnieszka Kaczorowska ma za sobą wyjątkowo intensywny czas. Zmiany zaszły zarówno w jej życiu zawodowym, jak i prywatnym. Wszystko wskazuje na to, że aktorka i tancerka już niedługo przeprowadzi się do nowego domu. „Już blisko, bliziutko… i wszystko będzie gotowe, a kartony znikną.” – pisała niedawno na Instagramie. Teraz pokazała, jak urządziła kuchnię w swoim nowym domu.

Tak prezentuje się kuchnia Agnieszki Kaczorowskiej

Nową kuchnią Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tancerka postawiła na stonowane kolory. Fronty szafek mają odcień delikatnego beżu i eleganckie, złote uchwyty. Całość przełamują czarne blaty kuchenne, płyta grzewcza i armatura. Na środku pojawiła się duża wyspa o zaokrąglonej formie.

Uwagę przykuwają też doskonale zorganizowane wnętrza szuflad i szafek. W tej kwestii Agnieszka Kaczorowska zaufała profesjonalistom, którzy zadbali o to, by każdy element kuchni miał swoje miejsce, a w przestrzeni panował porządek. W szufladach znalazły się między innymi estetyczne, podpisane pojemniki na przyprawy i produkty spożywcze, a w szafkach – zastawa, garnki i patelnie czy sezonowa porcelana ze świątecznymi motywami.

Kochani, świetnie zorganizowana i uporządkowana przestrzeń, to spokój dla głowy i ducha. Moim zdaniem to również oszczędność czasu, którego nie tracisz na szukanie czegoś co przecież „gdzieś tu było”

Napisała Agnieszka Kaczorowska. Wnętrze bardzo przypadło do gustu internautom. „Pięknie wszystko zorganizowane… poukładane”, „Marzenie każdej Pani Domu”, „Pani Agnieszko, kuchnia przepiękna, moja czeka na zmianę i już mam inspiracje” – czytamy w komentarzach.