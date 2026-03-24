Sonia Bohosiewicz pochwaliła się swoim domkiem na wsi. Posiadłość zachwyca nie tylko gustownie urządzonym wnętrzem, ale też otwartym tarasem w otoczeniu natury. Aktorka wyjawiła, czego obawiała się przy aranżowaniu przestrzeni.

Coraz więcej gwiazd ucieka od zgiełku miasta i szuka swojego azylu na łonie natury. Do grona znanych osób, które mogą cieszyć się spokojem poza Warszawą, należy między innymi Julia Wieniawa, która urządziła własny domek w środku lasu. Swoją posiadłość na wsi posiada też Sonia Bohosiewicz. Aktorka pokazała, jak jej dom wygląda z zewnątrz i jak urządziła kuchnię.

Tak wygląda dom na wsi Soni Bohosiewicz

Nowy dom Soni Bohosiewicz usytuowany jest w malowniczej scenerii. Na najnowszych zdjęciach opublikowanych przez aktorkę widać, że do dyspozycji ma wychodzący na las taras.

To mój domek na wsi. Jestem dumna jak fix, że udało mi się tego dokonać. Mój, mój i tylko mój.

Napisała, nie kryjąc radości.

Na innych fotografiach, które pojawiły się w sieci, można zobaczyć też fragment kuchni, w której królują delikatne odcienie bieli i beżu oraz naturalne drewno. Aktorka wyznała, że przez długi czas gotowała wodę w garnku, ponieważ nie chciała wypełnić przestrzeni przypadkowymi rzeczami. Gwiazda zwracała uwagę na pasujące do aranżacji detale nawet przy wyborze sprzętów do domu i dlatego zdecydowała się na elegancki czajnik w stylu vintage, który doskonale dopełnił wnętrze.