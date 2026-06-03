Justyna Steczkowska od lat cieszy się ogromną popularnością w Polsce. Teraz uwagę mediów przykuła najmłodsza pociecha gwiazdy, czyli córka Helenka, która coraz śmielej pojawia się w przestrzeni publicznej. Nastolatka zdecydowała się opowiedzieć przed kamerami o swoim leczeniu ortodontycznym. Podobna do znanej mamy?

Justyna Steczkowska to jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Artystka zadebiutowała na początku lat 90. i szybko zdobyła zdobyła sławę dzięki swoim nieprzeciętnym umiejętnością wokalnym, niezwykłej wrażliwości i ogromnej charyzmie. W 1992 r. trafiła do programu „Sza­­­­n­sa na su­­­­k­ce­­­­­s”, który jak się później okazało był dla niej przepustką do świata show- biznesu. Od ta­­m­tej chwi­­­li mo­­­że­­­my po­­­dzi­­­wiać ją nie ty­­­­l­ko na naj­wię­­­­k­szych sce­­­­­nach w Po­­­­l­sce, ale ró­­­­w­nież za gra­­­­­ni­­­­­cą.

Steczkowska re­pre­zen­to­wa­ła Pol­skę w Kon­kur­sie Pio­sen­ki Eu­ro­wi­zji aż dwu­krot­nie — po raz pierw­szy w 1995 r. w Du­bli­nie, a na­stęp­nie w 2025 r. w Ba­zy­lei. Jej wy­stęp z utwo­rem „Ga­ja” zro­bił ogrom­ne wra­że­nie na in­ter­nau­tach. Wie­lu fa­nów Eu­ro­wi­zji pu­bli­ko­wa­ło w sie­ci spe­cjal­ne na­gra­nia, w któ­rych za­chwy­ca­li się nie­zwy­kły­mi umie­jęt­no­ścia­mi wo­kal­ny­mi gwiaz­dy. War­to rów­nież pod­kre­ślić, że ar­tyst­ka wy­da­ła do­tąd aż 19 al­bu­mów stu­dyj­nych, co sta­no­wi im­po­nu­ją­cy do­ro­bek na pol­skim ryn­ku mu­zycz­nym.

Tak wygląda córka Justyny Steczkowskiej. Podobna do znanej mamy?

Justyna Steczkowska może pochwalić się nie tylko imponującymi osiągnięciami zawodowymi. Od lat spełnia się również prywatnie jako żona i mama. W 2000 r. poślubiła Macieja Myszkowskiego, z którym stworzyła rodzinę i doczekała się trójki dzieci — Leona, Stanisława oraz Heleny. Wokalistka wielokrotnie podkreślała, jak ważne miejsce w jej życiu zajmuje rodzina, a obserwatorzy mogą od czasu do czasu zobaczyć jej najbliższych podczas wydarzeń branżowych czy w mediach społecznościowych.

Jak do tej pory to głownie pierwszy syn wokalistki- Leon był najbardziej medialną postacią. Wkrótce jednak może się to zmienić. Na oficjalnym Instagramie przychodni stomatologicznej- Unident union pojawił się nowy filmik z udziałem najmłodszej pociechy Steczkowskiej, czyli córki Heleny.

Nastolatka po raz pierwszy zdecydowała się wystąpić przed kamerą, udzielając krótkiego wywiadu przy okazji rozpoczęcia leczenia ortodontycznego. Helena opowiedziała o swoich obawach związanych z noszeniem aparatu, ale także o nadziei na wymarzony uśmiech. Jej naturalność, swoboda i dojrzałość szybko zostały zauważone przez internautów. W komentarzach nie brakowało zachwytów nad urodą córki Justyny Steczkowskiej.

Choć Helena dopiero rozpoczyna swoją przygodę z mediami, już teraz widać, że świetnie odnajduje się przed kamerą.

A Wy, jak oceniacie debiut Heleny? Podobna do znanej mamy?