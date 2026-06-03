Tak wygląda córka Justyny Steczkowskiej. Podobna do znanej mamy?
Justyna Steczkowska od lat cieszy się ogromną popularnością w Polsce. Teraz uwagę mediów przykuła najmłodsza pociecha gwiazdy, czyli córka Helenka, która coraz śmielej pojawia się w przestrzeni publicznej. Nastolatka zdecydowała się opowiedzieć przed kamerami o swoim leczeniu ortodontycznym. Podobna do znanej mamy?
Justyna Steczkowska to jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Artystka zadebiutowała na początku lat 90. i szybko zdobyła zdobyła sławę dzięki swoim nieprzeciętnym umiejętnością wokalnym, niezwykłej wrażliwości i ogromnej charyzmie. W 1992 r. trafiła do programu „Szansa na sukces”, który jak się później okazało był dla niej przepustką do świata show- biznesu. Od tamtej chwili możemy podziwiać ją nie tylko na największych scenach w Polsce, ale również za granicą.
Steczkowska reprezentowała Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji aż dwukrotnie — po raz pierwszy w 1995 r. w Dublinie, a następnie w 2025 r. w Bazylei. Jej występ z utworem „Gaja” zrobił ogromne wrażenie na internautach. Wielu fanów Eurowizji publikowało w sieci specjalne nagrania, w których zachwycali się niezwykłymi umiejętnościami wokalnymi gwiazdy. Warto również podkreślić, że artystka wydała dotąd aż 19 albumów studyjnych, co stanowi imponujący dorobek na polskim rynku muzycznym.
Tak wygląda córka Justyny Steczkowskiej. Podobna do znanej mamy?
Justyna Steczkowska może pochwalić się nie tylko imponującymi osiągnięciami zawodowymi. Od lat spełnia się również prywatnie jako żona i mama. W 2000 r. poślubiła Macieja Myszkowskiego, z którym stworzyła rodzinę i doczekała się trójki dzieci — Leona, Stanisława oraz Heleny. Wokalistka wielokrotnie podkreślała, jak ważne miejsce w jej życiu zajmuje rodzina, a obserwatorzy mogą od czasu do czasu zobaczyć jej najbliższych podczas wydarzeń branżowych czy w mediach społecznościowych.
Jak do tej pory to głownie pierwszy syn wokalistki- Leon był najbardziej medialną postacią. Wkrótce jednak może się to zmienić. Na oficjalnym Instagramie przychodni stomatologicznej- Unident union pojawił się nowy filmik z udziałem najmłodszej pociechy Steczkowskiej, czyli córki Heleny.
Nastolatka po raz pierwszy zdecydowała się wystąpić przed kamerą, udzielając krótkiego wywiadu przy okazji rozpoczęcia leczenia ortodontycznego. Helena opowiedziała o swoich obawach związanych z noszeniem aparatu, ale także o nadziei na wymarzony uśmiech. Jej naturalność, swoboda i dojrzałość szybko zostały zauważone przez internautów. W komentarzach nie brakowało zachwytów nad urodą córki Justyny Steczkowskiej.
Choć Helena dopiero rozpoczyna swoją przygodę z mediami, już teraz widać, że świetnie odnajduje się przed kamerą.
A Wy, jak oceniacie debiut Heleny? Podobna do znanej mamy?