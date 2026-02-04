Tak pachnie w domu Mai Bohosiewicz. Gwiazda zdradziła jakich świec używa
Domowy klimat można stworzyć na wiele sposobów, ale Maja Bohosiewicz ma na to swój sprawdzony patent. Aktorka zdradziła, jaka świeca nadaje jej wnętrzom wyjątkowego charakteru…
Maja Bohosiewicz to popularna aktorka, a teraz również influencerka i businesswoman. Na swoim koncie ma wiele ról w filmach i serialach telewizyjnych. Szerszej publiczności dała się poznać za sprawą udziału w takich produkcjach jak: „M jak miłość”, „Wojna żeńsko-męska”, „Spadkobiercy”, „Londyńczycy”, czy „Pokaż, kotku, co masz w środku”. W 2013 r. pojawiła się na okładce polskiej edycji magazynu „Playboy”, a zaledwie rok wzięła udział „Twoja twarz brzmi znajomo”. Jest również założycielką i właścicielką marki odzieżowej Le Collet.
Te świece skradły serce Mai Bohosiewicz
Dziś Maja Bohosiewicz w dużej mierze skupia się na rozwoju swojej marki oraz działalności w mediach społecznościowych. Na Instagramie chętnie pokazuje swoją codzienność, kulisy pracy, a także modne stylizacje, które inspirują jej obserwatorów. To właśnie tam gwiazda zdradziła niedawno swój mały sekret. Bohosiewicz wyznała, jak pachnie w jej czterech ścianach, zdradzając nazwę swojej ulubionej świecy. Okazuje się, że aktorka ma ogromną słabość do marki Le Labo, a jej ulubionym zapachem jest Santal 26.
Tak to tylko tutaj zostawię gdybyście się kiedyś zastanawiali jaki jest najpiękniejszy zapach świeczki.
– podpisała zdjęcie przesyłki.
Jak pachnie Santal 26?
Le Labo Santal 26 to zapach, który trudno pomylić z jakimkolwiek innym. Kompozycja otwiera się nutami kardamonu, irysa i fiołka, które nadają jej subtelnej elegancji, by po chwili przejść w głębsze, bardziej zmysłowe akordy Ambroxu, drzewa sandałowego i cedrowego. Całość dopełniają wyraźne nuty skóry i piżma, dzięki czemu aromat od pierwszych chwil jest delikatnie dymny, lekko skórzany i niezwykle szlachetny.
Warto również podkreślić, że świece tej marki wykonywane są z wosku sojowego, wyposażone w knoty z czystej bawełny, a każda z nich jest ręcznie odlewana i bogata w naturalne olejki eteryczne. Kolekcja świec Le Labo jest w pełni wegańska, wolna od GMO i nietestowana na zwierzętach, co sprawia, że za wyjątkowym zapachem stoi również dbałość o jakość i etyczną produkcję.
