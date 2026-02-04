Domowy klimat można stworzyć na wiele sposobów, ale Maja Bohosiewicz ma na to swój sprawdzony patent. Aktorka zdradziła, jaka świeca nadaje jej wnętrzom wyjątkowego charakteru…

Maja Bohosiewicz to popularna aktorka, a teraz również influencerka i businesswoman. Na swo­­­­im ko­­­n­cie ma wiele ról w fi­­­l­mach i se­­­­ria­­­­lach te­­­­le­­­­wi­­­­zy­­­j­nych. Szerszej publiczności dała się poznać za sprawą udziału w takich produkcjach jak: „M jak mi­­­­ło­­­­ść”, „Wo­­­j­na że­­­ń­sko­­­­-mę­­­­ska”, „Spa­­­d­ko­­­­bie­­­r­cy”, „Lo­­­n­dy­­­ń­czy­­­­cy”, czy „Po­­­­każ, ko­­­t­ku, co masz w śro­­­d­ku”. W 2013 r. po­­­­ja­­­­wi­­­­ła się na okła­­­d­ce po­­­l­skiej edy­­­­cji ma­­­­ga­­­­zy­­­­nu „Play­­­­boy”, a za­­­­le­­­­d­wie rok wzię­ła udział „Two­­­­ja twarz brzmi zna­­­­jo­­­­mo”. Jest również założycielką i właścicielką marki odzieżowej Le Collet.

Te świece skradły serce Mai Bohosiewicz

Dziś Maja Bohosiewicz w dużej mierze skupia się na rozwoju swojej marki oraz działalności w mediach społecznościowych. Na Instagramie chętnie pokazuje swoją codzienność, kulisy pracy, a także modne stylizacje, które inspirują jej obserwatorów. To właśnie tam gwiazda zdradziła niedawno swój mały sekret. Bohosiewicz wyznała, jak pachnie w jej czterech ścianach, zdradzając nazwę swojej ulubionej świecy. Okazuje się, że aktorka ma ogromną słabość do marki Le Labo, a jej ulubionym zapachem jest Santal 26.

Tak to tylko tutaj zostawię gdybyście się kiedyś zastanawiali jaki jest najpiękniejszy zapach świeczki.

– podpisała zdjęcie przesyłki.

Jak pachnie Santal 26?

Le Labo Santal 26 to zapach, który trudno pomylić z jakimkolwiek innym. Kompozycja otwiera się nutami kardamonu, irysa i fiołka, które nadają jej subtelnej elegancji, by po chwili przejść w głębsze, bardziej zmysłowe akordy Ambroxu, drzewa sandałowego i cedrowego. Całość dopełniają wyraźne nuty skóry i piżma, dzięki czemu aromat od pierwszych chwil jest delikatnie dymny, lekko skórzany i niezwykle szlachetny.

Warto również podkreślić, że świece tej marki wykonywane są z wosku sojowego, wyposażone w knoty z czystej bawełny, a każda z nich jest ręcznie odlewana i bogata w naturalne olejki eteryczne. Kolekcja świec Le Labo jest w pełni wegańska, wolna od GMO i nietestowana na zwierzętach, co sprawia, że za wyjątkowym zapachem stoi również dbałość o jakość i etyczną produkcję.