W świecie perfum niektóre zapachy szybko zdobywają popularność, inne natomiast na stałe zapisują się w świecie beauty. Do tej drugiej kategorii należy Love, Don’t Be Shy od Kilian, czyli kompozycja, która od lat uchodzi za ulubione perfumy Rihanny.

Love, Don’t Be Shy marki Kilian to perfumy, które zaczynają się od świetlistego akordu neroli i różowego pieprzu. Ten pierwszy moment jest lekki i promienny- niemal jak świeże, cytrusowe powietrze rozgrzane słońcem. Różowy pieprz dodaje tu natomiast subtelnej iskry, dzięki czemu otwarcie jest delikatnie pikantne, ale wciąż bardzo eleganckie.

Nieco później pojawia się jaśmin i kwiat pomarańczy, czyli duet, który nadaje kompozycji kobiecej miękkości i kremowej głębi. Najbardziej charakterystyczny jest jednak finał. W bazie kryją się nuty marshmallow, wanilii i cukrowej słodyczy, które tworzą efekt gourmand- apetyczny, miękki i uzależniający. Piżmo i ambra równoważą jednak tę słodycz, nadając jej elegancki, wyrafinowany charakter.

To właśnie dzięki temu połączeniu Love, Don’t Be Shy jest zapachem tak magnetycznym. Słodki, ale elegancki. Delikatny, a zarazem zapadający w pamięć. Jeśli chcesz więc pachnieć, jak wokalistka to koniecznie sprawdź ten zapach przy najbliżej wizycie w perfumerii.