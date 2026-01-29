Agnieszka Dygant od jakiegoś czasu stawia na spokój i wyciszenie. Nic więc dziwnego, że w 2022 r. zdecydowała się na zakup nieruchomości w lesie. Dziś, kiedy dom jest już gotowy zdecydowała się zaprezentować jego wnętrze na Instagramie. Zobacz, jak prezentuje się nowa nieruchomość aktorki.

Agnieszka Dygant to popularna polska aktorka pochodząca z Piaseczna. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera. Swój aktorski debiut zaliczyła na deskach Teatru Powszechnego w Łodzi. Szerszej publiczności dała się poznać za sprawą roli Marioli w serialu TVP- „Na dobre i na złe”. Oprócz tego mogliśmy podziwiać ją jeszcze w takich produkcjach jak: „Fala zbrodni”, „Niania”, „Tylko mnie kochaj”, „Botoks”, czy „Listy do M”. Aktorka może pochwalić się wieloma nagrodami i wyróżnieniami- zdobyła między innymi dziewięć nominacji do Telekamer dla ulubionej aktorki, z czego dwa razy wygrała (2006 i 2008) i czterokrotnie zajęła drugie miejsce (2005, 2007, 2009, 2015). Została również wyróżniona w plebiscycie Kobieta Roku Glamour 2007 w kategorii „Aktorka”. W 2018 r. otrzymała Diamentowy Klaps Filmowy na 11. festiwalu „Kino Letnie Sopot-Zakopane”.

Agnieszka Dygant pokazała wnętrze swojej willi w lesie

Od jakiegoś czasu możemy zauważyć, że Agnieszka Dygant zmieniła trochę swoje priorytety. Gwiazda, która niegdyś gościła na naszych ekranach praktycznie non stop dziś stawia na spokój i wyciszenie. Nic więc dziwnego, że w 2022 r. zdecydowała się na zakup nieruchomości w lesie. Dziś, kiedy dom jest już gotowy gwiazda zdecydowała się zaprezentować jego wnętrze na Instagramie.

Ta działka jest piękna i chciałam żeby to, co jest na zewnątrz, korespondowało z tym, co jest w środku, więc zastosowałam tutaj mnóstwo naturalnych rozwiązań

– oznajmiła w udostępnionym przez siebie materiale.

Jak widzimy na filmiku dom posiada ogromne okna, dzięki którym można podziwiać znajdującą się dookoła drzewa i krzewy. Uwagę przykuwają również spokojne i stonowane kolory mebli oraz dodatków, które pięknie komponują się z widokiem na zieleń.

A Wam, jak podoba się leśna willa aktorki?