Dorota Szelągowska nie wstydzi się mówić o trudnym dorastaniu i braku pieniędzy w domu. W najnowszym wywiadzie dla magazynu „Viva!” odpowiada na zarzuty dotyczące łatwiejszego startu i tłumaczy, jak naprawdę wyglądała jej droga do sukcesu. „Wiem, co to znaczy nie mieć nic w lodówce, a pierwsze pensje oddawać mamie, żeby pomóc w domu”.
Dorota Szelągowska to popularna prezenterka telewizyjna, projektantka wnętrz oraz felietonistka. Sławę zdobyła dzięki prowadzeniu takich programów jak: „Dorota Was urządzi”, „Polowanie na kuchnie”, „Weekendowe metamorfozy Doroty”, „Totalne remonty Szelągowskiej”, „Pogromcy chaosu”, czy „Dorota inspiruje”. W 2024 r. została jednym z jurorów „MasterChef Nastolatki” emitowanym na antenie TVN. W wolnych chwilach podobnie jak większość gwiazd projektantka skupia się na swoich social mediach. Na ten moment jej kontro na Instagramie obserwuje ponad milion użytkowników!
Szelągowska wspomina dzieciństwo: „Pochodzę z rodziny, w której totalnie nie było kasy”
Choć dziś pracuje na własne nazwisko i ma na koncie liczne sukcesy, wiele osób wciąż wypomina jej, że miała łatwiej, bo jest córką znanej pisarki, Katarzyny Grocholi. W najnowszym wywiadzie dla magazynu „Viva!” odniosła się do zarzutów o nepotyzm i wróciła pamięcią do przeszłości. Gwiazda podkreśliła, że jej życie wcale nie było usłane różami- w domu często brakowało pieniędzy, a codzienność bywała surową lekcją pokory. Szelągowska zdaje sobie jednak sprawę z tego, że to, jak obecnie wygląda jej codzienność to nie tylko efekt ciężkiej pracy, ale również zasługa jej mamy:
Ale to święta prawda, bo ja jej naprawdę wszystko zawdzięczam. Przede wszystkim życie. I to, kim jestem, jak wyglądam, i to, że mam zgrabne nogi. Ale też pierwsze większe pieniądze i pierwsze mieszkanie. A wcześniej bardzo trudną historię, ale bardzo ważną i dobrą w tym wszystkim. Pochodzę z rodziny, w której totalnie nie było kasy. Wiem, co to znaczy iść kawał drogi do szkoły przez zaspy śniegu przy minus 15 stopniach. Wiem, co to znaczy nie mieć nic w lodówce, a pierwsze pensje oddawać mamie, żeby pomóc w domu.
– wyznała szczerze gwiazda.
Projektantka nie zaprzecza, że znane nazwisko otwiera pewne drzwi, ale zaznacza, że samo w sobie nie gwarantuje sukcesu. Jej zdaniem ciężka praca to podstawa, jednak nie zawsze wystarcza:
Pewnie, że ciężko pracowałam na to, co mam, ale to nie wystarczy. To przecież szczęście, że na swojej drodze spotkałam takie, a nie inne osoby. Że byłam w odpowiednim miejscu o odpowiedniej porze. Na wiele rzeczy zapracowałam, a wiele po prostu mi się udało i nie ma w tym nic złego. Żeby wygrać na loterii, też trzeba kupić los. A reszta to szczęście, rachunek prawdopodobieństwa, przeznaczenie? Zależy, w co kto wierzy.
– powiedziała gwiazda.
A Wy, zgadzacie się z Dorotą?