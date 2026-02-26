Dorota Szelągowska nie wstydzi się mówić o trudnym dorastaniu i braku pieniędzy w domu. W najnowszym wywiadzie dla magazynu „Viva!” odpowiada na zarzuty dotyczące łatwiejszego startu i tłumaczy, jak naprawdę wyglądała jej droga do sukcesu. „Wiem, co to znaczy nie mieć nic w lodówce, a pierwsze pensje oddawać mamie, żeby pomóc w domu”.

Do­­­ro­­­ta Sze­­­lą­­­go­­w­ska to popularna pre­­­ze­­n­te­­r­ka te­­­le­­­wi­­­zy­­j­na, pro­­je­k­tan­t­ka wnętrz oraz fe­lie­to­nist­ka. Sławę zdo­by­ła dzię­ki pro­wa­dze­niu ta­kich pro­gra­mów jak: „Do­­­ro­­­ta Was urzą­­­dzi”, „Po­­­lo­­­wa­­­nie na ku­­ch­nie”, „We­­­e­­ke­­n­do­­­we me­­­ta­­­mo­­r­fo­­­zy Do­­­ro­­­ty”, „To­­­ta­­l­ne re­­­mo­­n­ty Sze­­­lą­­­go­­w­skie­­­j”, „Po­­­gro­­m­cy cha­­­o­­su”, czy „Do­­­ro­­­ta in­­­spi­­­ru­­­je”. W 2024 r. zo­sta­ła jed­nym z ju­­ro­­rów „Ma­­­ste­­­rChef Na­­­sto­­­la­­t­ki” emi­to­wa­nym na an­te­nie TVN. W wolnych chwilach podobnie jak większość gwiazd projektantka skupia się na swoich social mediach. Na ten moment jej kontro na Instagramie obserwuje ponad milion użytkowników!

Szelągowska wspomina dzieciństwo: „Pochodzę z rodziny, w której totalnie nie było kasy”

Choć dziś pracuje na własne nazwisko i ma na koncie liczne sukcesy, wiele osób wciąż wypomina jej, że miała łatwiej, bo jest córką znanej pisarki, Katarzyny Grocholi. W najnowszym wywiadzie dla magazynu „Viva!” odniosła się do zarzutów o nepotyzm i wróciła pamięcią do przeszłości. Gwiazda podkreśliła, że jej życie wcale nie było usłane różami- w domu często brakowało pieniędzy, a codzienność bywała surową lekcją pokory. Szelągowska zdaje sobie jednak sprawę z tego, że to, jak obecnie wygląda jej codzienność to nie tylko efekt ciężkiej pracy, ale również zasługa jej mamy:

Ale to święta prawda, bo ja jej naprawdę wszystko zawdzięczam. Przede wszystkim życie. I to, kim jestem, jak wyglądam, i to, że mam zgrabne nogi. Ale też pierwsze większe pieniądze i pierwsze mieszkanie. A wcześniej bardzo trudną historię, ale bardzo ważną i dobrą w tym wszystkim. Pochodzę z rodziny, w której totalnie nie było kasy. Wiem, co to znaczy iść kawał drogi do szkoły przez zaspy śniegu przy minus 15 stopniach. Wiem, co to znaczy nie mieć nic w lodówce, a pierwsze pensje oddawać mamie, żeby pomóc w domu.

– wyznała szczerze gwiazda.

Projektantka nie zaprzecza, że znane nazwisko otwiera pewne drzwi, ale zaznacza, że samo w sobie nie gwarantuje sukcesu. Jej zdaniem ciężka praca to podstawa, jednak nie zawsze wystarcza:

Pewnie, że ciężko pracowałam na to, co mam, ale to nie wystarczy. To przecież szczęście, że na swojej drodze spotkałam takie, a nie inne osoby. Że byłam w odpowiednim miejscu o odpowiedniej porze. Na wiele rzeczy zapracowałam, a wiele po prostu mi się udało i nie ma w tym nic złego. Żeby wygrać na loterii, też trzeba kupić los. A reszta to szczęście, rachunek prawdopodobieństwa, przeznaczenie? Zależy, w co kto wierzy.

– powiedziała gwiazda.

A Wy, zgadzacie się z Dorotą?