Dorota Wellman i jej syn byli gośćmi podcastu WojewódzkiKędzierski. W szczerej rozmowie Jakub wyjawił, że nie lubi oglądać mamy w telewizji. Powód może zaskoczyć.

Dorota Wellman i jej syn Jakub wspólnie prowadzą podcast „WELLcome w popkulturze”, w którym wraz z zaproszonymi gośćmi zgłębiają najbardziej intrygujące tematy współczesności. Tym razem to oni udzielili wywiadu Kubie Wojewódzkiemu i Piotrowi Kędzierskiemu.

Jakub Wellman nie ogląda mamy w telewizji. Zdradził, dlaczego

W rozmowie padło wiele pytań dotyczących aktualnego stanu mediów, między innymi o wyraziste osobowości telewizyjne, które według Doroty Wellman wyróżniają się w „Dzień Dobry TVN”. W pewnym momencie dziennikarz zapytał, czy Kuba Wellman ogląda mamę w telewizji.

Przyznam szczerze, że nie. Mam problem, jakkolwiek to nie brzmi, z oglądaniem swojej mamy.

Powiedział. „Dziwnie się z tym czuję.” – dodał po chwili. „Czujesz się zażenowany?” – dopytała Dorota Wellman. „Może delikatnie” – kontynuował Jakub.

Mam jakieś takie dziwne wrażenie, jakbym był jakimś złym fatum, że jak tylko włączę, to akurat w tym momencie będziesz miała ból głowy albo zemdlejesz.

Zwrócił się do mamy pół żartem pół serio. Przypomnijmy, że Dorota Wellman od lat zmaga się z przewlekłą chorobą neurologiczną, która objawia się między innymi silnymi bólami głowy, zaburzeniami widzenia, mowy i koordynacji ruchowej. Dziennikarce zdarzyło się już zemdleć na planie programu.