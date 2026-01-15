Sylwia Bomba wie, jak wzbudzić zainteresowanie mediów. Celebrytka, która zdążyła przyzwyczaić swoich fanów do mocnego makijażu tym razem postanowiła pokazać się w wersji sauté . Tak prezentuje się w naturalnej odsłonie…

Sylwia Bomba to polska influenerka, fotografka i osobowość telewizyjna pochodząca z Kwidzina. Dużą popularność przyniósł jej program „Gogglebox. Przed telewizorem” emitowany przez stację TTV. Przez 5 lat była związana z działaczem sportowym i byłym prezesem Znicza Pruszków- Jackiem Ochmanem. Owocem ich miłości jest córeczka Antonina, która przyszła na świat w 2018 r. Związek pary nie przetrwał jednak próby czasu. Obecnie celebrytka związana jest z polskim przedsiębiorcą i działaczem sportowym, Grzegorzem Collinsem.

Sylwia Bomba pokazała się bez makijażu. „Nie kochani, nie pomyliliście kont. To ja…”

Sylwia Bomba to jedna z tych celebrytek, które nie stronią od mocnego makijażu. Gwiazda „Gogglebox. Przed telewizorem” ostatnio postanowiła jednak zaskoczyć swoich fanów i zaprezentowała się w wersji sauté. Na Instagramie Bomby pojawił się bowiem krótki filmik- makijażowy tutorial, na którym mogliśmy zobaczyć jej naturalną odsłonę.

Dzień dobry, dzień dobry! Nie kochani, nie pomyliliście kont. To ja, Sylwia Bomba. Ja po prostu będę wam dzisiaj pokazywała mój make-up. Pokażę wam, jak się maluję

– wyjaśniła swoim fanom celebrytka.

A Wy, w której wersji ją wolicie- z makijażem, czy bez?