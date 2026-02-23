Mogą być orzeźwiająco słodkie albo kobiece i romantyczne. Perfumy z nutą jabłka na wiosnę to esencja klasyki. Te 3 zapachy świetnie sprawdzą się w ciepłe dni. Otulają zmysły i dodają energii.

Wiosną zamieniamy ciepłe, otulające, deserowe perfumy na świeższe, lżejsze i bardziej energetyczne kompozycje. W wielu z nich prym wiedzie nuta jabłka – orzeźwiająca, soczysta, balansująca między zmysłową słodyczą a czystą świeżością. To na niej bazują kultowe, wiosenne zapachy, a w ofercie popularnych marek nieustannie pojawiają się nowe, urzekające od pierwszego wdechu.

Perfumy z nutą jabłka – dla kogo będą dobrym wyborem?

Zawierające akord jabłka kompozycje będą idealne dla osób gustujących w owocowo-kwiatowych zapachach. Nuta ta często idzie w parze z aromatem konwalii, jaśminu czy piwonii. Może być jednak zdecydowanie bardziej wielowymiarowa. Wśród najpiękniejszych jabłkowych perfum nie brakuje propozycji z grupy gourmand czy tych przyprawionych szczyptą orientu. Dla ułatwienia wybrałyśmy najciekawsze zapachy z nutą jabłka, które świetnie sprawdzą się nie tylko w tym sezonie.

1 DKNY Be Delicious Kup teraz To zapach absolutnie kultowy. Flakon przypominający zielone jabłuszko skrywa nietuzinkową kompozycję takich nut, jak grejpfrut, ogórek, magnolia, tuberoza czy drzewo sandałowe. Dominuje w niej jednak aromat jabłka, który nadaje całości nieporównywalną świeżość i przejrzystość. To jeden z najbardziej zapamiętanych owocowo-kwiatowych zapachów na ciepłe dni.

2 Nina Ricci Nina Kup teraz W tej kompozycji jabłko nabiera bardziej romantycznego charakteru. Miękkość białego piżma, kremowe drzewo sandałowe i subtelna gardenia nadają mu delikatności. Serce zapachu urzeka akordem jabłka skąpanego w karmelu, wprowadzając słodką, niemal baśniową aurę. To idealny wybór dla osób, które szukają świeżości z odrobiną deserowej zmysłowości.