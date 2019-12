Ekologiczny papier do pakowania prezentów i świąteczne drzewko pozyskane z miejsc, które wspierają ideę zrównoważonego rozwoju – jest wiele sposób na to, by w tym czasie zadbać o dobro naszej planety.

Istnieje wiele sposobów na to, by zminimalizować ilość zanieczyszczeń. Wiele z nich możemy zastosować na co dzień, ale czas poprzedzający święta, bardzo często wiąże się ze wzmożonym konsumpcjonizmem. Stan w jakim znajduje się dziś nasza planeta wymaga refleksji i odpowiedzialnego gospodarowania, również w trakcie świąt. Na pomoc przychodzi kilka prostych rozwiązań:

Jeśli zdecydujesz się na prawdziwą choinkę, pamiętaj by kupić drzewko z plantacji lub rozważ opcję jej wypożyczenia. Możesz też wybrać inny wariant – kup drzewko w doniczce, a na wiosnę zasadź ją w ogródku. To jeden z najbardziej zrównoważonych sposobów zadbania zarówno o klimat świąt, jak i środowisko.

Używaj światełek led – zużywają one około 80 procent mniej energii niż tradycyjne żarówki. A to oznacza mniejsze rachunki za prąd i zadbanie o dobro planety.

Jeśli masz przyjaciela, z którym co roku wysyłacie sobie świąteczne kartki – pomyśl o małej zmianie. Zaprojektuj e-kartkę, zamiast korzystać z papieru. Wygląda równie efektownie.

A co z prezentami? Możesz zupełnie pominąć pakowanie prezentów w ozdobny papier czy folię, a zamiast tego wykorzystać eko papier, stare gazety, płócienne torby lub ściereczkę i ozdobić je wstążką lub sznurkiem, by uzyskać efekt w stylu retro.