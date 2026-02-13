Kochasz ładne perfumy, ale masz już dość słodkich i oklepanych kompozycji zapachowych? Takich, które od pierwszej chwili pachną znajomo, przewidywalnie i po godzinie znikają w tłumie podobnych aromatów? Jeśli marzysz o czymś subtelnym, wciągającym i absolutnie niebanalnym- zapachu, który nie krzyczy, lecz intryguje i zostaje w pamięci to najwyższy czas poznać pewną propozycję od Lalique…

Zapach Sweet Amber, bo o nim mowa to kwiatowo- aromatyczna kompozycja wydana w 2018 r., której twórcą jest Philippe Romano. Już pierwsze nuty zdradzają, że nie mamy do czynienia z typową słodką kompozycją. Pojawia się tu łagodna, lekko pikantna słodycz anyżu, przełamana kwiatowym aromatem neroli, cytrusowymi akordami i miękkim heliotropem. To otwarcie jest świeże, ale jednocześnie otulające.

Po chwili zapach rozwija się w upojny bukiet tuberozy, jaśminu i kwiatu pomarańczy. Kwiaty nie są tu ciężkie ani duszące- raczej kremowe, aksamitne, niemal świetliste. Całość osiada na czystej, eleganckiej bazie z galaksolidu, drzewa sandałowego i wanilii, które nadają kompozycji trwałości, miękkości i tej charakterystycznej, uzależniającej aury „czystości skóry”.

Sweet Amber to jeden z klejnotów wśród dwunastu zapachów kolekcji Les Compositions Parfumées. Wspólnym mianownikiem całej linii jest inspiracja alchemią perfumiarstwa, biżuterią i kryształem- i to naprawdę czuć. To nie są perfumy tworzone według trendów. To zapachy komponowane jak dzieła sztuki.

To fuzja naturalnych składników i nowoczesnych molekuł, które razem tworzą radosną, kobiecą i niezwykle szykowną wodę perfumowaną. Dla kobiet, które nie chcą pachnieć jak wszyscy. Dla tych, które cenią subtelność bardziej niż oczywistość.

Jeśli więc szukasz zapachu, który nie jest kolejną słodką historią, ale opowieścią o elegancji, miękkości i uzależniającej delikatności- Sweet Amber może okazać się Twoim odkryciem roku.