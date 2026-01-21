Sonia Bohosiewicz pokazała zdjęcia z rodzinnego wyjazdu na narty. Ferie spędza z dziećmi i byłym mężem. W szczerym wpisie wyjaśniła, jak obecnie wyglądają ich relacje. Wyznała, że choć małżeństwo dobiegło końca, rodzina pozostaje dla niej priorytetem.

Sonia Bohosiewicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek, która od lat wzbudza sympatię widzów. Rzadko wypowiada się publicznie na temat swojego życia prywatnego. Wiadomo jednak, że przez 14 lat była związana z Pawłem Majewskim, z którym wychowuje dwóch synów. Choć ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu, gwiazda podkreślała, że rozstali się w dobrych stosunkach. Teraz pokazała, jak obecnie układają się ich relacje.

Sonia Bohosiewicz o relacjach z byłym mężem

Niedawno na Instagramie Soni Bohosiewicz pojawiło się zdjęcie z rodzinnego wyjazdu na narty. Widać na nim nie tylko synów aktorki, ale też jej byłego męża.

R o z w ó d to nie koniec R o d z i n y.

Napisała gwiazda. W krótkim wpisie wyjaśniła, że po rozwodzie utrzymuje z byłym partnerem stały kontakt. Wspólnie dbają o zdrowe relacje w rodzinie i spędzają ze sobą czas.

źródło: www.instagram.com/soniabohosiewicz

To, że zakończyła się relacja tzw.romantyczna, nie znaczy, że zakończyła się rodzinna. Wszystkie święta spędzamy razem, ferie i wakacje. Chodzimy razem do restauracji na kolacje…

Wyjaśniła Sonia Bohosiewicz. Jej słowa zostały bardzo ciepło przyjęte przez internautów.

To jest super, że pomimo wszystko się da Gratuluję tak pięknej relacji Tak powinno być

Czytamy w komentarzach.