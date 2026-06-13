W długie, gorące dni sięgamy po perfumy, które dają iluzję słonecznego światła na skórze. Są subtelne, romantyczne i przywodzą na myśl najpiękniejsze, wakacyjne wspomnienia. Wybrałyśmy 3 solarne zapachy, które pachną jak lato zamknięte we flakonie.

Solarne perfumy na lato 2026 – jak pachną?

Zapachy solarne to jeden z najciekawszych trendów perfumeryjnych na lato 2026. Ich definicja nie koncentruje się na jednej, konkretnej nucie, lecz na wrażeniu dotyku promieni słońca i ciepła na skórze. Zazwyczaj bazują na akordach białych kwiatów, nutach laktonowych, a także owocowych i piżmowych. Dzięki nim są świetliste, subtelne i niezwykle zmysłowe.

Nuty zapachowe w perfumach solarnych – jakie akordy znajdziemy w kompozycjach?

Solarne perfumy to zwykle połączenie świeżych, kwiatowych nut, takich jak neroli, kwiat pomarańczy czy jaśmin, z cytrusowymi i kremowymi akcentami. Często pojawiają się w nich akordy kojarzące się z wakacjami, m. in. bursztyn, sól morska czy kokos, a także wanilia czy drzewo cedrowe.

Kto pokocha perfumy solarne? To zapachy, które działają na zmysły

Perfumy dające iluzję słońca na skórze to propozycja dla osób, którym marzy się zamknięty we flakonie zapach wakacji. Są świetną alternatywą dla klasycznych kompozycji kwiatowych czy owocowych, dlatego mogą przypaść do gustu miłośniczkom nietuzinkowych, nieoczywistych perfum. Wybrałyśmy 3 kompozycje z efektem sun-kissed skin, które mogą okazać się idealnym dopełnieniem stylu na lato 2026.

1 Tom Ford Eau de Soleil Blanc Kup teraz Te świetliste, letnie perfumy to połączenie energetycznych cytrusów, subtelnych kwiatów i ciepłego bursztynu. Otwierają je nuty zielonej bergamotki, cytryny i limonki, które po chwili dopełniają akordy lilii i ylang-ylang. Zwieńczeniem jest kremowa baza z wanilią, kokosem i ambrą.

2 Estée Lauder Bronze Goddess Eau Fraîche Kup teraz Perfumy pachnące jak wakacje na rajskiej wyspie? Ten zapach od Estée Lauder może być bliski ideału. W składzie znalazły się świeże cytrusowe akordy: bergamotki, pomarańczy i cytryny, połączone z nutami kwiatu pomarańczy, jaśminu i magnolii oraz bazą złożoną z wanilii, kokosa, drzewa sandałowego i bursztynu.