Są zapachy, które towarzyszą nam przez cały dzień, ale dla dalszego otoczenia są niemal niewyczuwalne i są również takie, które zostają zapamiętane — jeszcze zanim zdążysz wyjść z windy. Ta jaśminowa propozycja z nutą soczystego mango i zmysłowej tuberozy zdecydowanie należy do tej drugiej kategorii.

Wiosna od lat pachnie podobnie: lekko, kwiatowo, często słodko i przewidywalnie. Na półkach królują kompozycje bezpieczne — pełne peonii, frezji i pudrowych akordów, które mają być „ładne” i uniwersalne. Ale gdzieś pomiędzy nimi istnieje inna liga zapachów — niszowa, odważniejsza, niepodporządkowana sezonowym trendom. To właśnie one sprawiają, że ktoś zatrzymuje się na ulicy i pyta: co to za perfumy?

Bo prawdziwa sztuka zaczyna się tam, gdzie kończy się przewidywalność

Wśród wiosennych kompozycji szczególne miejsce zajmuje jaśmin — nuta klasyczna, ale jednocześnie niezwykle wielowymiarowa. Może być świeża i świetlista, ale też gęsta, narkotyczna, niemal hipnotyzująca. W niszowym wydaniu jaśmin przestaje być tylko romantycznym dodatkiem — staje się manifestem. I właśnie w takiej odsłonie pojawia się w zapachu, który trudno pomylić z czymkolwiek innym.

Perfumy Jasmine Freak to propozycja dla odważnych

Room 1015 Jasmine Freak to nie jest kolejna „ładna” propozycja na wiosnę. To zapach, który flirtuje z przesadą i robi to świadomie. Soczyste mango otwiera kompozycję z niemal neonową energią — jest słodkie, dojrzałe, lekko lepkie, jak skóra rozgrzana słońcem. Towarzyszy mu czarna porzeczka i odrobina czarnego pieprzu, które nadają całości wytrawnego kontrastu i nie pozwalają tej słodyczy stać się banalną.

Serce zapachu pulsuje białymi kwiatami — ale nie są to kwiaty grzeczne. Egipski jaśmin w tej interpretacji jest intensywny, niemal zwierzęcy, a tuberoza dodaje mu kremowej, zmysłowej głębi. Ylang-ylang wprowadza egzotyczną miękkość, która spaja wszystko w jedną, hipnotyzującą całość.

Na skórze kompozycja osiada dzięki piżmu i kaszmeranowi — miękko, ciepło, z lekkim, uzależniającym welwetem. To właśnie ten etap sprawia, że zapach staje się tak bardzo „czyjś” — bliski, ale jednocześnie wyraźnie wyczuwalny dla otoczenia.

Jasmine Freak działa jak manifest indywidualności. Łączy świat mody, muzyki i sztuki w jednym flakonie — trochę buntowniczy, trochę zmysłowy, zdecydowanie nie dla każdego.

Zapach ten znajdziesz zarówno stacjonarnie, jak i online- na stronie perfumerii Mood Scent Bar.