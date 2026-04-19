Słodkie, ale z charakterem – właśnie takie zapachy najczęściej podbijają serca kobiet. Nowa propozycja od Jean Paul Gaultier ma wszystko, by stać się kolejnym viralowym hitem. Owocowo-ambrowa kompozycja kusi już od pierwszych chwil, łącząc dziewczęcą lekkość z wyrafinowaną głębią. To zapach, który otula, ale jednocześnie przyciąga uwagę i zostaje w pamięci.

Marka Jean Paul Gaultier od lat zachwyca nas swoimi zapachami, które niezmiennie łączą odwagę z elegancją. Jej pierwsza kultowa kompozycja ujrzała światło dzienne w 1992 roku, otwierając nowy rozdział w świecie perfum. Od tamtej pory w portfolio brandu pojawiło się wiele bestsellerów – wśród nich uwielbiane przez kobiety La Belle, La Belle Le Parfum czy Divine. W 2026 r. marka ponownie przyciąga uwagę, prezentując nową odsłonę swojej zapachowej wizji – Gaultier Divine Couture.

Gaultier Divine Couture to kompozycja, która celebruje kobiecość w najbardziej wyrazistej formie – pewną siebie, odważną i świadomą swojego uroku. Już od pierwszych nut zapach przyciąga uwagę soczystym akcentem maliny, który nadaje całości świeżości i energii. Po chwili do głosu dochodzi subtelna, deserowa słodycz inspirowana nutami gourmand, wprowadzając lekkość i zmysłowy balans.

Bazę zapachu budują ciepłe, ambrowe tony z wyraźnym udziałem benzoesu, które pozostawiają na skórze długotrwały, otulający ślad. Całość tworzy harmonijną, owocowo-ambrową kompozycję o nowoczesnym charakterze, idealną dla kobiet, które lubią zapachy zauważalne, ale nieprzytłaczające.

To limitowana edycja inspirowana światem haute couture – i widać to nie tylko w samej kompozycji, ale także w designie flakonu. Różowy odcień szkła podkreśla jego delikatność, a kultowy gorset, będący znakiem rozpoznawczym marki, nadaje całości wyrafinowanego charakteru. Złoty detal przy szyjce dodaje nuty nonszalancji, sprawiając, że zapach staje się nie tylko perfumami, ale też stylowym dodatkiem.