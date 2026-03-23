Sławek Uniatowski wspomina trudne początki kariery. „Przebiedowałem przez 10 lat. Ledwo żyłem”
Sławek Uniatowski to obecnie jeden z najbardziej cenionych wokalistów w Polsce. Choć dziś cieszy się ogromną popularnością i nie może narzekać na swoje finanse, to jego początki w branży wyglądały zupełnie inaczej. „Nie poszedłem na żadne ustępstwa, na żadne kompromisy”.
Sławek Uniatowski to popularny wokalista, kompozytor, aktor i multiinstrumentalista. Ogromną sławę zyskał dzięki udziałowi w programie muzycznym „Idol”, w którym oczarował nie tylko jurorów, ale również widzów- artysta dotarł aż do wielkiego finału, zajmując wysokie, drugie miejsce. W tym samym roku został dostrzeżony przez Marylę Rodowicz. Para nagrała razem utwór „Będzie to co musi być”, który znalazł się na płycie wokalistki. Pod koniec 2008 r. założył z kolei zespół Uniatowski Project, a zaledwie dwa lata później zajął pierwsze miejsce na Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej w Toruniu, gdzie wykonał utwory „Wymyśliłem ciebie” Andrzeja Zauchy oraz „This Never Happened Before” Paula McCartneya. Uniatowski ma za sobą także mały epizod aktorski- w latach 2019–2021 miał okazję wcielić się w postać Leszka Krajewskiego w serialu M jak miłość. Artysta nagrał dotychczas dwa solowe albumy- „Metamorphosis” oraz „Uniatowski”.
Popularny muzyk gościł ostatnio w programie Mateusza Hładkiego „Mówię Wam”, w którym opowiedział o tym, jak wyglądały jego początki w branży. Okazuje się, że jego droga do sukcesu nie była usłana różami- Uniatowski wyznał, że przez 10 lat klepał biedę.
Nie poszedłem na żadne ustępstwa, na żadne kompromisy. Wytwórnia mnie forsowała do tego, żebym nagrywał jednosezonowe piosenki. Takie hity z radia na lato. Więc na to się nie zgodziłem, nie poszedłem na kompromis, ale przez to przebiedowałem przez 10 lat. W tym czasie wytwórnia załatwiła mi 3 koncerty: dwa charytatywne, jeden za 2000 zł, za które przetrwałem. Z niczego w zasadzie. Ledwo żyłem
– wyznał wokalista.
W dalszej części wywiadu zdradził również, jak udało mu się zakończyć toksyczną współpracę.
Po 10 latach wytwórnia powiedziała: dobra, oddaj nam nasze pożyczone 6000 zł. I to była moja cena wolności. Było warto ją zapłacić
– podsumował Uniatowski.
