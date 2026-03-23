Sławek Uniatowski to obecnie jeden z najbardziej cenionych wokalistów w Polsce. Choć dziś cieszy się ogromną popularnością i nie może narzekać na swoje finanse, to jego początki w branży wyglądały zupełnie inaczej. „Nie poszedłem na żadne ustępstwa, na żadne kompromisy”.

Sła­wek Unia­tow­ski to popularny wo­ka­li­sta, kom­po­zy­tor, ak­tor i mul­tiin­stru­men­ta­li­sta. Ogrom­ną sławę zyskał dzięki udziałowi w programie muzycznym „Ido­l”, w którym oczarował nie tylko jurorów, ale rów­nież wi­dzó­w- ar­ty­sta do­tarł aż do wiel­kie­go fi­na­łu, zaj­mu­jąc wy­so­kie, dru­gie miej­sce. W tym sa­mym ro­ku zo­stał do­strze­żo­ny przez Ma­ry­lę Ro­do­wicz. Pa­ra na­gra­ła ra­zem utwór „Bę­dzie to co mu­si by­ć”, któ­ry zna­lazł się na pły­cie wo­ka­list­ki. Pod ko­niec 2008 r. za­ło­żył z ko­lei ze­spół Unia­tow­ski Pro­ject, a za­le­d­wie dwa la­ta póź­niej za­jął pierw­sze miej­sce na Fe­sti­wa­lu Pio­sen­ki i Bal­la­dy Fil­mo­wej w To­ru­niu, gdzie wy­ko­nał utwo­ry „Wy­my­śli­łem cie­bie” An­drze­ja Zau­chy oraz „This Ne­ver Hap­pe­ned Be­fo­re” Pau­la McCart­neya. Unia­tow­ski ma za so­bą tak­że ma­ły epi­zod ak­torski- w la­tach 2019–2021 miał oka­zję wcie­lić się w po­stać Lesz­ka Kra­jew­skie­go w se­ria­lu M jak mi­łość. Ar­ty­sta na­grał do­tych­czas dwa so­lo­we al­bu­my- „Me­ta­mor­pho­si­s” oraz „Unia­tow­ski”.

Sławek Uniatowski wprost o swoich zarobkach. „Przebiedowałem przez 10 lat. Ledwo żyłem”

Popularny muzyk gościł ostatnio w programie Mateusza Hładkiego „Mówię Wam”, w którym opowiedział o tym, jak wyglądały jego początki w branży. Okazuje się, że jego droga do sukcesu nie była usłana różami- Uniatowski wyznał, że przez 10 lat klepał biedę.

Nie poszedłem na żadne ustępstwa, na żadne kompromisy. Wytwórnia mnie forsowała do tego, żebym nagrywał jednosezonowe piosenki. Takie hity z radia na lato. Więc na to się nie zgodziłem, nie poszedłem na kompromis, ale przez to przebiedowałem przez 10 lat. W tym czasie wytwórnia załatwiła mi 3 koncerty: dwa charytatywne, jeden za 2000 zł, za które przetrwałem. Z niczego w zasadzie. Ledwo żyłem

– wyznał wokalista.

W dalszej części wywiadu zdradził również, jak udało mu się zakończyć toksyczną współpracę.

Po 10 latach wytwórnia powiedziała: dobra, oddaj nam nasze pożyczone 6000 zł. I to była moja cena wolności. Było warto ją zapłacić

– podsumował Uniatowski.

Spodziewaliście się, że miał tak ciężko?