Salma Hayek, jako jedna z nielicznych aktorek Hollywood, nie boi się starości i w pełni akceptuje oznaki starzenia się skóry. Mimo ogólnodostępnych usług medycyny estetycznej, aktorka nie jest zainteresowana poprawianiem wyglądu. Tak przynajmniej było do tej pory. W najnowszym wywiadzie aktorka przyznała się do wypełnienia ust.

Salma Hayek ma srebrne włosy! Wygląda zjawiskowo!

Jej decyzja nie ma jednak nic wspólnego ze zmianą podejścia do własnego ciała. Jako doświadczona aktorka, Salma chciała lepiej przygotować się do roli w najnowszym filmie Like a Boss, w którym wciela się w postać jednej z właścicielek salonu kosmetycznego. Na potrzeby nowej produkcji, aktorka spróbowała więc powiększyć usta, by lepiej przygotować się do roli. W wywiadzie dla magazynu InStyle opowiedziała o swoich wrażeniach:

Mój zaprzyjaźniony dermatolog dr Maurice Dray powiedział, że nie wie czy to mi się spodoba, bo zabieg jest bardzo bolesny. Mimo wszystko postanowiłam spróbować. Kiedy wbił mi pierwszą igłę w usta od razu powiedziałam: Nie! Zapomnij o tym! Mam dość!

Salma Hayek wypoczywa na wakacjach. Wygląda pięknie bez makijażu!

53-lenia aktorka szybko pożałowała tej decyzji i zapewnia, że nigdy więcej nie ma zamiaru powtórzyć tego doświadczenia. Dodała również, że zarówno jej mama, jak i babcia nigdy nie miały obaw związanych ze starzeniem, dlatego także i ona sama nie boi się starości.