Kiedy lekki, naturalny makijaż ciągle jest w modzie, na przeciwległej stronie rozwija się trend, który jest zupełnym przeciwieństwem stylu make up no make up. Do gry wkracza właśnie Fairy Dust i jest idealną propozycją na święta i cały karnawał.

Fairy Dust, czyli czarodziejski pył, to nowy trend w zimowym makijażu oczu. Rządzi w nim rozbłysk, połyskujące kolory i brokat. Naprawdę dużo brokatu.

Magia świąt to czas, kiedy nic nie jest w stanie popsuć nam humoru. I właśnie w takie dni chcemy wyglądać olśniewająco – dosłownie i w przenośni. A nic nie pomoże nam w tym bardziej niż pokrycie naszych powiek roziskrzonymi drobinkami koloru.

Najlepsze w Fairy Dust jest to, że możesz nosić go jak tylko chcesz. Nanieś odrobinę brokatu na kości policzkowe, połóż na powiekach lub wetrzyj odrobię błysku w swoje usta. To Ty ustalasz tu reguły i decydujesz czy masz ochotę na subtelny połysk, czy idziesz na całość i stawiasz na brokatowe szaleństwo!

Co Wy na to?