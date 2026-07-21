Perfumy, które pachną tak samo odurzająco jak aromat świeżo zaparzonej kawy o poranku? Znana marka Montale stworzyła idealny zapach dla prawdziwych smakoszy. Wybrzmiewają w nim nuty słodkiej wanilii i delikatnej, kwitnącej róży.

Aromat kawy dla wielu osób jest jednym z najbardziej uzależniających zapachów. Potrafi przywołać wspomnienia z podróży do Włoch, spokojnych poranków w domowym zaciszu czy ożywionych rozmów przy filiżance espresso w ulubionej kawiarni. Perfumiarze od lat próbują odtworzyć go w kompozycjach, które mają działać podobnie, jak kubek płynnej kofeiny: dodawać energii i życia. Dokładnie tak działa zapach Montale Intense Cafe.

Perfumy Montale Intense Cafe – jak pachną?

Kompozycja ma prosty skład, ale zostawia po sobie ogon wyczuwalny przez długie godziny. Perfumy Montale Intense Cafe to hołd dla beztroskich chwil spędzonych na delektowaniu się ulubionym napojem. Zapach otwiera się kwiatowymi nutami. Po chwili rozwija się na skórze, ujawniając akordy świeżo zmielonej kawy i delikatnej róży. Dopełniają je akcenty kremowego piżma, słodkiej wanilii i bursztynu. To gourmand z wyrazistym charakterem i subtelną nutą słodyczy, który na pewno przypadnie do gustu prawdziwym miłośnikom kawy.

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Opinie o perfumach Montale Intense Cafe – jak oceniają je Polki?

Kawowe perfumy Montale to jeden z najbardziej cenionych zapachów tej marki. Polki porównują go do zapachu espresso i pączka z nadzieniem różanym. Brzmi jak połączenie idealne.

Świetny zapach, polecam każdemu tą jakże kremową różę z kawą. Piękny, różany, słodki, mocny, same ochy i achy. Te perfumy potrafią wstrząsnąć w pozytywnym tego słowa znaczeniu – są mocarne i mega trwałe. Piękny zapach! Intensywny, ale nie męczący….wręcz apetyczny do tego stopnia, że uzależnia.

To tylko niektóre z wielu recenzji z serwisu internetowego Notino. Za 100 ml zapłacimy ok. 300 zł.