Róża w perfumach to klasyka na miarę białej koszuli i małej czarnej sukienki. Wbrew pozorom nie zawsze pachnie tak samo, ale zawsze jest idealnym wyborem na ciepłe dni. Oto 5 kompozycji, które są tego najlepszym dowodem.

Różane perfumy od dekad święcą triumfy. Są jednocześnie świeże, świetliste, szalenie kobiece i eleganckie. W zależności od składu mogą pachnieć jak bukiet z ulubionej kwiaciarni za rogiem albo ogród po deszczu. Nic dziwnego, że w tym sezonie po raz kolejny wracają do nas i czarują niezwykle zmysłowym charakterem.

Jak pachną różane perfumy na wiosnę?

Róża w perfumach to jedna z najczęściej wykorzystanych nut zapachowych. Nie oznacza to jednak, że nie da się na jej temat powiedzieć niczego nowego. Tej wiosny uwagę przykuwają kompozycje, które łączą w sobie jej świeży, kwiatowy akord z energetyzującymi, owocowymi tonami. Zaskakująco pachną różane perfumy blisko skóry, w których wyczuć można białe piżmo czy bardzo lekkie kompozycje z zielonymi lub wodnymi nutami. Wybrałyśmy 5 nieoczywistych zapachów z różą idealnych na co dzień, ale też na wiosenne randki i wielkie wyjścia.

1 Lancôme La Vie Est Belle Rose Extraordinaire Kup teraz Ten nietuzinkowy zapach to pomost pomiędzy klasyką a nowoczesnością. Tworzą go hipnotyzujące, kwiatowe akordy róży damasceńskiej i cytrusowe nuty bergamotki i olejku pomarańczowego. Zmysłowy charakter perfum podkreśla baza z ambroxanu i świeżego, zielonego mchu.

2 Chloé Rose Naturelle Kup teraz To kompozycja, która urzeknie miłośniczki kwiatowo-drzewnych zapachów inspirowanych pięknem natury. W składzie znajdziemy różę z bułgarskich upraw, ale też cedr wirginijski i czarną porzeczkę. To róża w bardziej świeżym, naturalnym wydaniu.

3 Issey Miyake L'Eau d'Issey Rose & Rose Kup teraz Jeśli szukasz świeżego, a zarazem eleganckiego zapachu na wiosnę, Issey Miyake L'Eau d'Issey Rose & Rose może trafić w Twój gust. Szykowny charakter tych perfum to zasługa róży bułgarskiej i osmantusa, które w połączeniu z nutami różowego pieprzu, maliny, gruszki i drzewa kaszmirowego dają niezwykle zmysłową mieszankę pełną klasy.

4 Prada Infusion De Rose Kup teraz Lubisz czyste, kwiatowe zapachy? Ten ma w sobie nuty kilku gatunków róż przyprawione delikatnymi, cytrusowymi akordami. Za jego świeży finisz odpowiadają akordy mandarynki i wody z neroli.