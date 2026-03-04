Niektóre zapachy nierozerwalnie łączą się z konkretnymi porami roku. Tak jak ciężkie, otulające kompozycje wybieramy zimą, tak wczesną wiosną szukamy czegoś lżejszego- świeżego, kwiatowego, a czasami owocowego. Właśnie taki charakter mają perfumy Escape od Calvin Klein. To kwiatowo-wodna kompozycja, która idealnie wpisuje się w klimat marcowych dni- jeszcze chłodnych, ale już pełnych obietnicy słońca.

Ten zapach to prawdziwa ucieczka od codzienności zamknięta w minimalistycznym flakonie. Dodaje lekkości, podkreśla kobiecość i subtelnie przyciąga uwagę. Jest romantyczny, ale nie przesłodzony. Doskonale sprawdzi się na co dzień- do pracy, na spacer czy spotkanie z przyjaciółmi.

Te perfumy to radość zamknięta w butelce

Już od pierwszych chwil kompozycja otwiera się soczystymi, owocowymi akordami. Wyczuwalne są nuty melona, porzeczki, liczi, moreli i jabłka, przełamane cytrusową świeżością. Towarzyszą im delikatne niuanse kwiatowe w postaci rumianku, nagietka i hiacyntu- które nadają całości lekkości i subtelnej elegancji.

Serce zapachu to prawdziwy hołd dla kwiatów. Róża i konwalia splatają się z jaśminem oraz goździkiem ogrodowym, tworząc romantyczny, kobiecy bukiet. Całość ociepla z kolei słodka brzoskwinia, która nadaje kompozycji miękkości i delikatnej, wiosennej słodyczy.

Baza przynosi już więcej głębi- pojawia się wanilia, ambra, piżmo oraz nuty drzewne, które otulają skórę i sprawiają, że zapach pozostaje z nami na długo. To właśnie to połączenie świeżości i ciepła czyni go idealnym wyborem na marzec- miesiąc przejściowy między zimą a wiosną.