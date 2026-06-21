Róża, bergamota i odrobina francuskiej beztroski. Oto perfumy, które pachną wakacyjną wolnością
Jest taki rodzaj zapachu, który nie tylko otula skórę, ale potrafi przywołać całe wspomnienie. Ciepły letni wieczór, rozgrzane słońcem powietrze, dźwięk śmiechu unoszący się nad tarasem i ta nieuchwytna lekkość, która sprawia, że chcemy, by noc trwała dłużej. Właśnie tę ulotną magię zamknęła marka Sisley w kompozycji Izia. To zapach, który celebruje kobiecość w jej najbardziej promiennej, spontanicznej odsłonie.
Francuski dom Sisley od lat udowadnia, że luksus nie musi krzyczeć, by zostać zauważonym. Marka, znana z wyjątkowego podejścia do pielęgnacji i piękna, równie konsekwentnie rozwija swoją perfumeryjną historię, tworząc kompozycje pełne emocji, elegancji i wyrafinowania. W portfolio Sisley zapach jest czymś więcej niż dodatkiem – staje się osobistą opowieścią, nastrojem i sposobem wyrażania siebie.
Jedną z najbardziej słonecznych kart tej historii jest Sisley Izia – woda perfumowana stworzona z myślą o kobietach, które kochają lekkość lata, ale nie rezygnują z klasycznej elegancji. To kompozycja pełna światła i energii, inspirowana chwilami, które na długo pozostają w pamięci.
Zapach otwiera się świeżym, pełnym soczystości akordem bergamotki, której cytrusowy charakter przełamuje subtelnie pikantna nuta różowego pieprzu. Ten dynamiczny początek szybko ustępuje miejsca sercu kompozycji, gdzie główną rolę odgrywa róża – kwiat będący symbolem kobiecości, romantyzmu i ponadczasowego piękna. W interpretacji Sisley nie jest ona jednak oczywista ani przesadnie pudrowa. Towarzyszą jej ciepłe akordy drzewa cedrowego i sandałowego, które nadają zapachowi głębi oraz eleganckiego, zmysłowego charakteru.
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Izia to perfumy stworzone na dni skąpane w słońcu. Doskonale odnajdują się podczas letnich spacerów, wakacyjnych podróży czy wieczornych spotkań pod gołym niebem. Kwiatowo-aldehydowa kompozycja zachwyca lekkością, a jednocześnie pozostawia po sobie wyrafinowany ślad, który trudno pomylić z jakimkolwiek innym zapachem.
Za stworzenie Izii odpowiada uznana perfumiarka Amandine Clerc-Marie, która w 2017 r. postawiła sobie za cel uchwycenie esencji lata i kobiecej energii. Efektem jest zapach pełen optymizmu, stworzony dla kobiet romantycznych, ale świadomych swojej siły. Takich, które potrafią czerpać radość z chwili, nie tracąc przy tym swojej naturalnej elegancji.
Sisley Izia to zapach promieni słońca zamkniętych w flakonie – lekki, świetlisty i pełen emocji. Idealny dla kobiet, które chcą nosić lato nie tylko na skórze, ale także w swoim sercu.