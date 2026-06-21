Jest taki rodzaj zapachu, który nie tylko otula skórę, ale potrafi przywołać całe wspomnienie. Ciepły letni wieczór, rozgrzane słońcem powietrze, dźwięk śmiechu unoszący się nad tarasem i ta nieuchwytna lekkość, która sprawia, że chcemy, by noc trwała dłużej. Właśnie tę ulotną magię zamknęła marka Sisley w kompozycji Izia. To zapach, który celebruje kobiecość w jej najbardziej promiennej, spontanicznej odsłonie.

Francuski dom Sisley od lat udowadnia, że luksus nie musi krzyczeć, by zostać zauważonym. Marka, znana z wyjątkowego podejścia do pielęgnacji i piękna, równie konsekwentnie rozwija swoją perfumeryjną historię, tworząc kompozycje pełne emocji, elegancji i wyrafinowania. W portfolio Sisley zapach jest czymś więcej niż dodatkiem – staje się osobistą opowieścią, nastrojem i sposobem wyrażania siebie.

Jedną z najbardziej słonecznych kart tej historii jest Sisley Izia – woda perfumowana stworzona z myślą o kobietach, które kochają lekkość lata, ale nie rezygnują z klasycznej elegancji. To kompozycja pełna światła i energii, inspirowana chwilami, które na długo pozostają w pamięci.

Zapach otwiera się świeżym, pełnym soczystości akordem bergamotki, której cytrusowy charakter przełamuje subtelnie pikantna nuta różowego pieprzu. Ten dynamiczny początek szybko ustępuje miejsca sercu kompozycji, gdzie główną rolę odgrywa róża – kwiat będący symbolem kobiecości, romantyzmu i ponadczasowego piękna. W interpretacji Sisley nie jest ona jednak oczywista ani przesadnie pudrowa. Towarzyszą jej ciepłe akordy drzewa cedrowego i sandałowego, które nadają zapachowi głębi oraz eleganckiego, zmysłowego charakteru.

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Izia to perfumy stworzone na dni skąpane w słońcu. Doskonale odnajdują się podczas letnich spacerów, wakacyjnych podróży czy wieczornych spotkań pod gołym niebem. Kwiatowo-aldehydowa kompozycja zachwyca lekkością, a jednocześnie pozostawia po sobie wyrafinowany ślad, który trudno pomylić z jakimkolwiek innym zapachem.

Za stworzenie Izii odpowiada uznana perfumiarka Amandine Clerc-Marie, która w 2017 r. postawiła sobie za cel uchwycenie esencji lata i kobiecej energii. Efektem jest zapach pełen optymizmu, stworzony dla kobiet romantycznych, ale świadomych swojej siły. Takich, które potrafią czerpać radość z chwili, nie tracąc przy tym swojej naturalnej elegancji.

Sisley Izia to zapach promieni słońca zamkniętych w flakonie – lekki, świetlisty i pełen emocji. Idealny dla kobiet, które chcą nosić lato nie tylko na skórze, ale także w swoim sercu.