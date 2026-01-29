Kultowe Lady Million Rabanne, zmysłowe Opium od Yves Saint Laurent i kobiece Good Girl Carolina Herrera – to tylko niektóre z wielu zapachów do kupienia taniej w Rossmannie. W popularnej drogerii ruszyła kolejna promocja na perfumy. To idealny moment na uzupełnienie zapasów i zakup walentynkowych prezentów.

Drogeria Rossmann znów zaskakuje, obniżając ceny słynnych zapachów. Promocja na perfumy wystartowała 29 stycznia i potrwa do 11 lutego lub do wyczerpania zapasów. Rabaty dotyczą kompozycji luksusowych marek, takich jak Yves Saint Laurent, Carolina Herrera czy Jean Paul Gaultier. Na tym nie koniec. Taniej kupimy też uwielbiane perfumy arabskie, m. in. Lattafa czy Rasasi. Obniżone ceny obowiązują w sklepie internetowym. Na które zapachy warto zwrócić szczególną uwagę?

Promocja na perfumy w Rossmannie to doskonała okazja na zakup takich kultowych zapachów, jak Gucci Flora czy Carolina Herrera Good Girl. Jeśli szukasz mniej popularnych kompozycji, sprawdź chociażby My Burberry Blush z płatkami róży i zielonym jabłkiem. Miłośniczki perfum gourmand mogą wybierać z kolei spośród takich propozycji, jak Dolce&Gabbana Devotion z wyczuwalnym aromatem wanilii i kandyzowanych owoców, czy Zimaya Tiramisu Coco z nutami kawy, lodów waniliowych i herbatników.

