Roksana Węgiel wielokrotnie mówiła o tym, że jest osobą wierzącą. W najnowszym wywiadzie opowiedziała o swojej relacji z Bogiem i świadectwach wiary, które otrzymuje od swoich fanów. „Żyję tymi wartościami” – powiedziała.

Roksana Węgiel należy do grona tych gwiazd, które otwarcie mówią o swojej wierze. Wokalistka nie ukrywa, że utożsamia się z nauką Kościoła, a relacja z Bogiem pomaga jej w codziennym życiu. Ostatnio otworzyła się na ten temat podczas festiwalu w Sopocie. Przed tym, jak zaśpiewała na scenie piosenkę „Błękit”, zwróciła się do publiczności: „Opowiada ona o sile wyższej, o Bogu. Wiem, że wiele osób interpretuje ją jako piosenkę o miłości, tak że cieszę się, że ona trafiła do waszych serc.” W wywiadzie dla serwisu Plejada artystka wyjaśniła, że wiele osób dziękuje jej za to, że szczerze mówi o wierze, mimo że często wywołuje to kontrowersje.

Roksana Węgiel o wierze: „Nigdy tego nie ukrywałam”

W rozmowie z Plejadą Roksana Węgiel wyznała, że zdarza jej się otrzymywać wiadomości na temat wiary od swoich fanów.

Jest to zawsze bardzo miłe, bo to są moje wartości i nigdy tego nie ukrywałam. „Błękit” naprawdę powstał z taką myślą, że chcę napisać tę piosenkę dla Boga, o Bogu. Dostałam bardzo dużo feedbacku takiego, że ludzie sobie to dopisywali do różnych historii, ale faktycznie też wysyłają mi fani świadectwa wiary.

Powiedziała. Dodała, że te sygnały mają dla niej szczególne znaczenie.

To też mnie umacnia w tym wszystkim, że są jeszcze młodzi ludzie, którzy naprawdę szczerze wierzą. Żyję tymi wartościami, chcę o tym mówić głośno.

Podsumowała.