Roksana Węgiel spełniła kolejne marzenie. 1 czerwca w dzień dziecka opublikowała na Instagramie emocjonalny wpis, w którym poinformowała, że właśnie rozpoczyna budowę swojego domu. „Dbajcie o swoje wewnętrzne dziecko” – napisała.

Po zwycięstwie w „The Voice Kids” i Eurowizji Junior muzyczna kariera Roksany Węgiel rozwinęła się błyskawicznie. Dziś 21-latka należy do grona najbardziej cenionych polskich artystek. Koncertuje w całej Polsce, a jej utwory szybko trafiają na szczyty list przebojów. Z okazji dnia dziecka wokalistka podzieliła się refleksją na temat realizowania marzeń.

01.06.2026- Rozpoczynamy budowę naszego domu!!!

Napisała na Instagramie Roksana Węgiel. Artystka pokazała nie tylko fotografię z planem nieruchomości w malowniczej scenerii, ale też kilka ujęć z dzieciństwa i koncertów. Podkreśliła tym samym, jak ważne jest dla niej spełnienie marzeń.

Mała ja chyba by nie uwierzyła, że tak będzie wyglądać jej życie. Koncerty, muzyka, kolejne marzenie w realizacji. Kocham to!

Podsumowała. Budowa domu to nie jedyne wyzwanie, z jakim artystka zmierzy się w najbliższym czasie. Już niedługo – 19 czerwca premierę będzie miała jej nowa płyta pt. „Błękit”. Niedawno rozpoczęła się też jej letnia trasa koncertowa Roxie Summer Tour, podczas której zagra blisko 60 koncertów w całej Polsce.