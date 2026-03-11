We wtorek, 10 marca odbyła się konferencja „Face2Face” przed 30. galą FAME MMA, na której nie mogło zabraknąć Roberta Karasia. Ukochany Agnieszki Włodarczyk już wkrótce stanie do walki z Klepsydrą. W pewnym momencie podczas wymiany zdań między panami doszło do niemałego zgrzytu. Youtuber postanowił zapytać swojego przeciwnika o dawny związek Włodarczyk. Reakcja Karasia była natychmiastowa.

Robert Karaś to polski triathlonista, który od 2025 r. reprezentuje Bahrajn. Jest także mistrzem i rekordzistą świata w Ultra Triathlonie na dystansie potrójnego Ironmana (2018) i podwójnego Ironmana (2017, 2019), jak również ambasadorem marki MY TO SUKCES. Od jakiegoś czasu spełnia się także w roli męża i ojca. Wybranką jego serca jest popularna aktorka i wokalistka- Agnieszka Włodarczyk. Owocem miłości pary jest synek Milan, który przyszedł na świat 7 lipca 2021 r.

Robert Karaś zaskoczony pytaniem o związek Włodarczyk i Krawczyka. Tak odpowiedział

Nie da się ukryć, że w ostatnich latach coraz większą popularność zyskują federacje freak fightowe. Coś co jeszcze do niedawna było traktowane jako internetowa ciekawostka, dziś przyciąga ogromną publikę i działa niczym magnes na wielu aspirujących celebrytów. Ogromne emocje wzbudzają jednak nie tylko same walki, ale także konferencje, które odbywają się przed wydarzeniami. Nie inaczej było podczas wtorkowej konferencji „Face2Face”, w której uczestniczył Robert Karaś. W pewnym momencie jeden z uczestników znany szerszej publiczności jako Klepsydra zapytał triathlonistę o jego ukochaną- Agnieszkę Włodarczyk.

Nie poruszaj tematu mojej partnerki. Ku*wa, śmieciu jeb*any, nigdy nie poruszaj tematu mojej, ku*wa, Agnieszki

– odpowiedział wyraźnie zdenerwowany Karaś.

Mężczyzna nie dawał jednak za wygraną i poszedł o krok dalej pytając o dawny związek Agnieszki Włodarczyk.

A nie denerwuje cię, że była z Mikołajem Krawczykiem?

– drążył Klepsydra.

Koło ch*ja mi to lata, z kim była. Skoro była z kimś, to znaczy, że go szanowała (…), jest mądrą kobietą (…). Ch*ja masz szacunek, ku*rwa. Nie masz się czego przyczepić, to, ku*rwa, będziesz moją Agnieszkę wywoływał. Chodzi o to, że nie chcę, żeby była kojarzona z FAME’em, jest osobą publiczną… Była na jednej mojej walce, ale z szacunku do osoby, której tutaj nie ma, myślę, że nie ma sensu o niej mówić

– wyjaśnił wyraźnie zirytowany Karaś.

