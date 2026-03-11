Robert Karaś szczerze o związku Włodarczyk i Krawczyka. Padły mocne słowa
We wtorek, 10 marca odbyła się konferencja „Face2Face” przed 30. galą FAME MMA, na której nie mogło zabraknąć Roberta Karasia. Ukochany Agnieszki Włodarczyk już wkrótce stanie do walki z Klepsydrą. W pewnym momencie podczas wymiany zdań między panami doszło do niemałego zgrzytu. Youtuber postanowił zapytać swojego przeciwnika o dawny związek Włodarczyk. Reakcja Karasia była natychmiastowa.
Robert Karaś to polski triathlonista, który od 2025 r. reprezentuje Bahrajn. Jest także mistrzem i rekordzistą świata w Ultra Triathlonie na dystansie potrójnego Ironmana (2018) i podwójnego Ironmana (2017, 2019), jak również ambasadorem marki MY TO SUKCES. Od jakiegoś czasu spełnia się także w roli męża i ojca. Wybranką jego serca jest popularna aktorka i wokalistka- Agnieszka Włodarczyk. Owocem miłości pary jest synek Milan, który przyszedł na świat 7 lipca 2021 r.
Robert Karaś zaskoczony pytaniem o związek Włodarczyk i Krawczyka. Tak odpowiedział
Nie da się ukryć, że w ostatnich latach coraz większą popularność zyskują federacje freak fightowe. Coś co jeszcze do niedawna było traktowane jako internetowa ciekawostka, dziś przyciąga ogromną publikę i działa niczym magnes na wielu aspirujących celebrytów. Ogromne emocje wzbudzają jednak nie tylko same walki, ale także konferencje, które odbywają się przed wydarzeniami. Nie inaczej było podczas wtorkowej konferencji „Face2Face”, w której uczestniczył Robert Karaś. W pewnym momencie jeden z uczestników znany szerszej publiczności jako Klepsydra zapytał triathlonistę o jego ukochaną- Agnieszkę Włodarczyk.
Nie poruszaj tematu mojej partnerki. Ku*wa, śmieciu jeb*any, nigdy nie poruszaj tematu mojej, ku*wa, Agnieszki
– odpowiedział wyraźnie zdenerwowany Karaś.
Mężczyzna nie dawał jednak za wygraną i poszedł o krok dalej pytając o dawny związek Agnieszki Włodarczyk.
A nie denerwuje cię, że była z Mikołajem Krawczykiem?
– drążył Klepsydra.
Koło ch*ja mi to lata, z kim była. Skoro była z kimś, to znaczy, że go szanowała (…), jest mądrą kobietą (…). Ch*ja masz szacunek, ku*rwa. Nie masz się czego przyczepić, to, ku*rwa, będziesz moją Agnieszkę wywoływał. Chodzi o to, że nie chcę, żeby była kojarzona z FAME’em, jest osobą publiczną… Była na jednej mojej walce, ale z szacunku do osoby, której tutaj nie ma, myślę, że nie ma sensu o niej mówić
– wyjaśnił wyraźnie zirytowany Karaś.
Myślicie, że to była słuszna reakcja?