Zima w pełni. Za oknem biało, termometry uparcie pokazują minus dziesięć stopni, a śnieg skrzypi pod butami przy każdym kroku. Choć wielu z nas długo czekało na tak mroźną, prawdziwie zimową aurę, coraz częściej łapiemy się na myślach uciekających daleko od grubych płaszczy i wełnianych szalików. Tęsknimy za latem. Za gorącym słońcem na skórze, lekkimi i zwiewnymi sukienkami, zimną kawą na wynos, muzycznymi festiwalami i szumem fal słyszanym o poranku. Kto z nas nie pomyślał ostatnio o wakacjach- choćby na krótką chwilę?

Perfumy idealne na sezon zimowy

Zimą naturalnie sięgamy po cięższe, otulające, dymne kompozycje zapachowe. To idealny czas na kadzidła, ambry i głębokie nuty drzewne. Ale czy na pewno tylko takie aromaty mają teraz rację bytu? Czasem warto zrobić zapachowy krok w zupełnie inną stronę i- na przekór mrozom- przywołać lato. Choćby po to, by poprawić sobie nastrój i dodać codzienności odrobiny światła. Jednym z zapachów, które potrafią zamknąć promienie słońca we flakonie, jest Soleil od marki Lalique.

Radość zamknięta we flakonie. Perfumy Soleil

To kompozycja stworzona z myślą o kobietach, które kochają słońce i czerpią radość z drobnych przyjemności. Soleil budzi jak pierwszy poranek urlopu- lekki, ciepły i pełen obietnic. Jest słodki niczym mleczna piana na café latté wypijanej w ulubionej kawiarni i zmysłowy jak skóra muśnięta letnią opalenizną.

Zapach otwiera się trio nut, które od razu przyciągają uwagę: kardamon, soczysta mandarynka i gorzkie migdały tworzą słodko-gorzki wstęp, pełen energii i świeżości. Po chwili kompozycja mięknie i przechodzi w bardziej kremowe, orzeźwiające akordy. Jaśmin splata się tu z gruszkową granitą i subtelną nutą café latté, przywołując skojarzenia z leniwym popołudniem w słońcu. Całość wieńczy ciepła, otulająca baza: drzewo sandałowe, różane praliny i piżmo, które nadają zapachowi elegancji i trwałości.

Soleil to owocowo-kwiatowy zapach idealny na dzień- szczególnie wtedy, gdy za oknem króluje szarość, a my potrzebujemy małego mentalnego urlopu. To aromat, który nie tylko pachnie, ale też poprawia nastrój, przypominając, że lato zawsze jest gdzieś blisko- nawet w środku zimy.

Na uwagę zasługuje również sam flakon. Zdobiony eleganckim, złotym łańcuszkiem i inspirowany estetyką art déco z lat 20. XX wieku, wygląda jak małe dzieło sztuki. Jest niczym słoneczny talizman, który warto mieć na swojej toaletce.