W wieku dziecięcym i nastoletnim przyjaźń i nawiązywanie kontaktów jest czymś zupełnie naturalnym. Jednak wraz z wiekiem grono bliskich nam osób zaczyna się zawężać. Coraz mniejsza ilość czasu i okazji, dzięki którym możemy poznać potencjalnie nowych przyjaciół, sprawiają, że stajemy się mniej otwarci, a czasem także mniej komunikatywni. Przełamać wewnętrzne bariery pomoże zasada 3:6. Czym dokładnie jest?

Przyjaźń wśród dorosłych: dlaczego to takie trudne?

Praca i codzienne obowiązki zabierają nam większą część dnia. A wraz z upływem czasu mamy też coraz mniej energii oraz utarte i bezpieczne przyzwyczajenia, których zwyczajnie nie chcemy zmieniać. Według raportu The Friendship Report, którego wyniki zostały przedstawione w magazynie The Atlantic: średni wiek, w którym poznajemy naszych najlepszych przyjaciół, to 21 lat – wiąże się to z pewnym życiowym etapem, w którym nie tylko tworzymy więzi dzięki nowym doświadczeniom, takim jak pierwsza miłość i pierwsze złamane serce, ale także coraz bardziej zastanawiamy się, z kim się zaprzyjaźnimy. Świadomie wybieramy więc ludzi, z którymi chcemy utrzymywać bliższe relacje.

Brightsiding, czyli toksyczna siostra gaslightingu. Ciemne strony pozytywnego nastawienia

Z czasem sytuacja zaczyna się zmieniać, a wkraczając w kolejny etap dorosłości grupa przyjaciół coraz bardziej się kurczy. Aby odwrócić tendencję i otworzyć się na nowe znajomości możesz zastosować zasadę 3:6. Polega ona na tym, aby po zapoznaniu się z nową osobą odbyć z nią co najmniej trzy interakcje w przeciągu sześciu tygodni. Co najmniej dwie z tych interakcji powinny odbyć się w świecie rzeczywistym – może to być spacer, wyjście na kawę, wspólne zajęcia na siłowni lub wyjście na koncert.

Toksyczna pozytywność jest szkodliwa dla zdrowia. Jak nie dać złapać się w jej pułapkę?

Neuropsycholog dr Sanam Hafeez potwierdza, że ten rodzaj częstotliwości spotkań pomaga w zawiązywaniu bliższych relacji. Idealnie byłoby, gdybyście mogli spotykać się raz w tygodniu przez pierwsze dwa miesiące i spędzać czas w różnych miejscach. I dodaje: wówczas będziecie mogli zobaczyć wiele różnych aspektów swojej osobowości. Jednak najważniejszą kwestią wciąż pozostaje chęć podtrzymania kontaktu i znalezienie czasu dla drugiej, nowo poznanej osoby.