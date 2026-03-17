Przed nami nów w znaku Ryb. Jak wykorzystać jego energię?
Wielkimi krokami zbliża się wyjątkowe zjawisko astrologiczne, jakim jest nów Księżyca w znaku Ryb. Sytuacja, w której Księżyc i Słońce spotykają się ze sobą w tym intuicyjnym znaku ma miejsce jedynie raz do roku. Czego dokładnie możemy się spodziewać tym razem i które znaki zodiaku odczują wpływ tego nowiu najmocniej?
Nów to faza, w której Księżyc znajduje się pomiędzy Ziemią a Słońcem. Wschodzi on tuż o świcie wraz ze słoneczną tarczą i dotrzymuje jej towarzystwa nieprzerwanie aż do zachodu. Podczas tej fazy na próżno szukać naszego satelity na nocnym niebie, ponieważ jest to zwyczajnie niemożliwe.
Nów Księżyca w znaku Ryb kiedy wypada?
Nadchodzący nów w znaku emocjonalnych Ryb uściśli się dokładnie 19 marca o godzinie 2:23 czasu polskiego. To właśnie w tym momencie będziemy mogli najmocniej odczuć działanie tego zjawiska.
Nów Księżyca w znaku Ryb. Co to oznacza?
Ryby to najbardziej mistyczny i intuicyjny znak zodiaku. W astrologii włada nim Neptun, czyli planeta snów, wyobraźni, duchowości, ale także iluzji i tego, co ukryte głęboko pod powierzchnią naszej świadomości. Nic więc dziwnego, że nów w tym znaku często przynosi moment zatrzymania, refleksji i zwrócenia się ku własnemu wnętrzu.
Energia Ryb sprzyja temu, by na chwilę odsunąć na bok racjonalne myślenie i wsłuchać się w intuicję. To czas, w którym nasze sny mogą stać się wyjątkowo intensywne, a przeczucia- bardziej wyraźne niż zwykle. Wielu astrologów podkreśla, że właśnie podczas nowiu w Rybach łatwiej o duchowe przebudzenia, kreatywne olśnienia czy potrzebę odcięcia się od codziennego zgiełku.
To również idealny moment na praktyki, które pomagają uspokoić umysł- medytację, jogę, czy długie spacery w samotności. Energia nowiu sprzyja zamykaniu starych rozdziałów i rozpoczynaniu nowych, ale w przypadku Ryb dzieje się to raczej na poziomie emocjonalnym niż materialnym. Możemy poczuć potrzebę wybaczenia, odpuszczenia dawnych uraz lub symbolicznego pożegnania z czymś, co przestało nam służyć.
Wiele osób może w tym czasie odczuwać większą wrażliwość- zarówno na własne emocje, jak i na nastroje innych. To naturalne dla energii Ryb, które wzmacniają empatię i współczucie. Z drugiej strony pojawić się może także skłonność do idealizowania rzeczywistości lub ucieczki w świat marzeń, dlatego warto zachować równowagę między intuicją a zdrowym rozsądkiem.
Marcowy nów w znaku Ryb. Które znaki zodiaku odczują go najmocniej?
Najmocniej działanie tego nowiu mogą odczuć znaki wodne, czyli Ryby, Raki i Skorpiony. Dla nich może to być moment przełomowych wglądów, emocjonalnego oczyszczenia lub rozpoczęcia nowego etapu w życiu osobistym. Silny impuls do zmian mogą poczuć także Panny (opozycja)- w ich przypadku nów może przynieść ważne decyzje dotyczące relacji i codziennego stylu życia.
Jedno jest pewne: nów w znaku Ryb nie należy do tych, które skłaniają do pośpiechu i działania za wszelką cenę. To raczej zaproszenie do zwolnienia tempa, spojrzenia w głąb siebie i pozwolenia, by intuicja poprowadziła nas w kierunku nowych możliwości. Czasem właśnie w ciszy i spokoju rodzą się najbardziej przełomowe pomysły.