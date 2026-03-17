Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się wy­jąt­ko­we zja­wi­sko astro­lo­gicz­ne, ja­kim jest nów Księ­ży­ca w zna­ku Ryb. Sy­tu­acja, w któ­rej Księ­życ i Słoń­ce spo­ty­ka­ją się ze so­bą w tym in­tu­icyj­nym zna­ku ma miej­sce je­dy­nie raz do ro­ku. Czego dokładnie możemy się spodziewać tym razem i które znaki zodiaku odczują wpływ tego nowiu najmocniej?

Nów to fa­za, w któ­rej Księ­życ znaj­du­je się po­mię­dzy Zie­mią a Słoń­cem. Wscho­dzi on tuż o świ­cie wraz ze sło­necz­ną tar­czą i do­trzy­mu­je jej to­wa­rzy­stwa nie­prze­rwa­nie aż do za­cho­du. Pod­czas tej fa­zy na próż­no szu­kać na­sze­go sa­te­li­ty na noc­nym nie­bie, po­nie­waż jest to zwy­czaj­nie nie­moż­li­we.

Nów Księżyca w znaku Ryb kiedy wypada?

Nadchodzący nów w zna­ku emo­cjo­nal­nych Ryb uści­śli się do­kład­nie 19 marca o godzinie 2:23 czasu polskiego. To wła­śnie w tym mo­men­cie bę­dzie­my mo­gli naj­moc­niej od­czuć dzia­ła­nie te­go zja­wi­ska.

Nów Księżyca w znaku Ryb. Co to oznacza?

Ryby to najbardziej mistyczny i intuicyjny znak zodiaku. W astrologii włada nim Neptun, czyli planeta snów, wyobraźni, duchowości, ale także iluzji i tego, co ukryte głęboko pod powierzchnią naszej świadomości. Nic więc dziwnego, że nów w tym znaku często przynosi moment zatrzymania, refleksji i zwrócenia się ku własnemu wnętrzu.

Energia Ryb sprzyja temu, by na chwilę odsunąć na bok racjonalne myślenie i wsłuchać się w intuicję. To czas, w którym nasze sny mogą stać się wyjątkowo intensywne, a przeczucia- bardziej wyraźne niż zwykle. Wielu astrologów podkreśla, że właśnie podczas nowiu w Rybach łatwiej o duchowe przebudzenia, kreatywne olśnienia czy potrzebę odcięcia się od codziennego zgiełku.

To również idealny moment na praktyki, które pomagają uspokoić umysł- medytację, jogę, czy długie spacery w samotności. Energia nowiu sprzyja zamykaniu starych rozdziałów i rozpoczynaniu nowych, ale w przypadku Ryb dzieje się to raczej na poziomie emocjonalnym niż materialnym. Możemy poczuć potrzebę wybaczenia, odpuszczenia dawnych uraz lub symbolicznego pożegnania z czymś, co przestało nam służyć.

Wiele osób może w tym czasie odczuwać większą wrażliwość- zarówno na własne emocje, jak i na nastroje innych. To naturalne dla energii Ryb, które wzmacniają empatię i współczucie. Z drugiej strony pojawić się może także skłonność do idealizowania rzeczywistości lub ucieczki w świat marzeń, dlatego warto zachować równowagę między intuicją a zdrowym rozsądkiem.

Marcowy nów w znaku Ryb. Które znaki zodiaku odczują go najmocniej?

Najmocniej działanie tego nowiu mogą odczuć znaki wodne, czyli Ryby, Raki i Skorpiony. Dla nich może to być moment przełomowych wglądów, emocjonalnego oczyszczenia lub rozpoczęcia nowego etapu w życiu osobistym. Silny impuls do zmian mogą poczuć także Panny (opozycja)- w ich przypadku nów może przynieść ważne decyzje dotyczące relacji i codziennego stylu życia.

Jedno jest pewne: nów w znaku Ryb nie należy do tych, które skłaniają do pośpiechu i działania za wszelką cenę. To raczej zaproszenie do zwolnienia tempa, spojrzenia w głąb siebie i pozwolenia, by intuicja poprowadziła nas w kierunku nowych możliwości. Czasem właśnie w ciszy i spokoju rodzą się najbardziej przełomowe pomysły.