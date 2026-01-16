Takiej promocji na perfumy arabskie jeszcze nie było. W drogerii Super-pharm możesz teraz skorzystać z oferty 1+1, która pozwala kupić ulubione zapachy ponad połowę taniej. Na liście przecenionych znalazły się takie kompozycje, jak Lattafa Yara czy Gulf Orchid Vanilla Addiction.

Perfumy arabskie szturmem podbijają świat beauty. Ich intensywność sprawia, że coraz częściej wybieramy je zamiast luksusowych zapachów. Kompozycje takich marek, jak Lattafa, Paris Corner czy Gulf Orchid urzekają też nieoczywistymi połączeniami nut zapachowych oraz wyjątkową głębią. Teraz możemy kupić je taniej dzięki promocji w Super-pharm.

Promocja Super-pharm 1+1 na perfumy arabskie

W popularnej drogerii trwa właśnie akcja 1+1 na perfumy arabskie. Przy zakupie dwóch flakonów, za drugi, tańszy produkt zapłacimy 80% mniej. W praktyce oznacza to, że wybrane zapachy możemy kupić nawet za 30-40 zł. To idealny moment na zrobienie zapasu ulubionych perfum, testowanie nowości albo wybór prezentu dla kogoś bliskiego. Promocja obowiązuje zarówno w sklepie internetowym, jak i w salonach stacjonarnych, i potrwa do 26 stycznia lub do wyczerpania zapasów. W obniżonych cenach upolować możemy takie kultowe propozycje, jak Lattafa Khamrah, Paris Corner Marshmallow Blush czy Gulf Orchid Sweet Heaven Extreme.

Gulf Orchid Sweet Heaven Extreme

Gulf Orchid Vanilla Addiction

Lattafa Yara

Gulf Orchid Pink Marshmallow

Lattafa Khamrah