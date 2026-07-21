Poziomkowe perfumy nowojorskiej marki to wspomnienie lata zamknięte we flakonie. Wszyscy będą pytać, czym pachniesz
Są perfumy, które nosimy wyłącznie w wakacje i takie, które pachną latem, ale sięgamy po nie przez cały rok. Zapach Love od popularnej, nowojorskiej marki Coach to najlepszy przykład kompozycji idealnej zarówno do letniej sukienki, jak i miękkiego swetra.
Niektóre zapachy towarzyszą nam w podróży. Inne kojarzą się głównie z rozgrzaną słońcem, opaloną skórą. Istnieją jednak również takie letnie kompozycje, do których z chęcią wracamy nawet po wakacjach, jak po wspomnienie ciepłych dni i sielskich, beztroskich chwil. Dokładnie tak działają poziomkowe perfumy od Coach.
Perfumy Coach Love – jak pachną?
Ich wyjątkowość tkwi w prostocie. Perfumy Coach Love bazują wyłącznie na trzech nutach, ale robią ogromne wrażenie. Na pierwszym planie znalazł się akord soczystych, leśnych poziomek, który nadaje kompozycji wyczuwalną słodycz. Nawet jeśli w pierwszej chwili wydaje się nazbyt cukierkowa, już po sekundzie rozwija się na skórze dzięki aromatycznej, eleganckiej, czerwonej róży. Całości dopełnia drzewo cedrowe, dzięki któremu zapach nabiera głębi.
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Coach Love to perfumy inspirowane magią miłości wyrażanej na tysiące różnych sposobów. Zapach zamknięto w symbolicznym, intensywnie czerwonym flakonie nawiązującym do historii słynnej, nowojorskiej marki. Złoty atomizer ma kształt kultowego obrotowego klipsa, który od lat 60. XX wieku zamyka najsłynniejsze torebki Coach. Przy szyjce buteleczki z kolei znajduje się skórzany brelok nawiązujący do kaletniczego dziedzictwa domu mody.
Opinie o perfumach Coach Love – jak oceniają je Polki?
Poziomkowe perfumy Coach Love podbiły już wiele serc. Wiele osób docenia je za naturalny aromat dzikich truskawek i idealny balans słodyczy i delikatności. To właśnie dzięki niemu zapach sprawdza się nie tylko w ciepłe dni, ale też w chłodniejsze, kiedy szukamy apetycznych kompozycji gourmand otulających niczym wspomnienie lata.
Piękny, wspaniały, ulubiony, sama nie wiem na jaką porę roku, bo pasuje do ciepłego sweterka, jak i również na wiosnę i lato.
Mocny bardzo słodki truskawkowo poziomkowy zapach, na początku lekko duszący lecz później ładnie się układa i długo utrzymuje!
Po chwili zapach się ułożył.. i poczułam jakbym wsadziła nos w miskę zerwanych w ogrodzie/lesie poziomek i truskawek.
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